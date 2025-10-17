Estados Unidos Internacionales -  17 de octubre de 2025 - 08:57

Donald Trump anuncia reunión con Xi Jinping en cumbre APEC

Donald Trump confirmó una reunión con Xi Jinping durante la cumbre APEC en Corea del Sur del 29 de octubre al 1 de noviembre para hablar relaciones bilaterales

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que sostendrá un encuentro con su homólogo chino, Xi Jinping, durante la cumbre de la APEC, que se celebrará en Corea del Sur a finales de octubre, según declaraciones difundidas este viernes por Fox News.

En extractos de la entrevista con el programa Sunday Morning Futures, Trump señaló: “Nos vamos a reunir en un par de semanas en Corea del Sur con el presidente Xi”. El mandatario precisó que se trata de una reunión por separado, dentro del marco de la cumbre.

Trump tiene previsto llegar a Corea del Sur el 29 de octubre para una visita de dos días, mientras que la cumbre de la APEC se extenderá hasta el 1 de noviembre. El encuentro entre los líderes de Estados Unidos y China se da en un contexto de tensiones comerciales y diplomáticas, y se espera que los temas centrales incluyan relaciones bilaterales, comercio y cooperación regional.

