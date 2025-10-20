IMHPA emite aviso por posible depresión tropical en el Caribe

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la posible formación de una depresión tropical en el mar Caribe, válido hasta el martes 21 de octubre de 2025.

La entidad explicó que mantiene monitoreo constante sobre una onda tropical que actualmente se ubica cerca de las Antillas Menores.

IMHPA estima llega de depresión tropical en el Caribe

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), este sistema presenta un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 70% en los próximos siete días, a medida que avanza hacia el Caribe central.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían registrarse en los próximos días en el territorio panameño.