Panamá Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 07:09

IMHPA emite aviso por posible depresión tropical en el Caribe

El IMHPA mantiene vigilancia sobre una onda tropical en el Caribe que podría convertirse en depresión tropical.

IMHPA depresión tropical 

IMHPA depresión tropical 

SINAPROC
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por la posible formación de una depresión tropical en el mar Caribe, válido hasta el martes 21 de octubre de 2025.

La entidad explicó que mantiene monitoreo constante sobre una onda tropical que actualmente se ubica cerca de las Antillas Menores.

IMHPA estima llega de depresión tropical en el Caribe

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980236883214176702?t=DZMmts_KafE_q4G9Hfb_xA&s=19&partner=&hide_thread=false

De acuerdo con el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), este sistema presenta un 30% de probabilidad de desarrollo ciclónico en las próximas 48 horas y un 70% en los próximos siete días, a medida que avanza hacia el Caribe central.

El IMHPA recomienda a la población mantenerse informada a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento que podrían registrarse en los próximos días en el territorio panameño.

En esta nota:
Seguir leyendo

IMHPA y SINAPROC emiten aviso por lluvias significativas hasta el 17 de octubre

Imhpa actualiza su pronóstico trimestral de lluvias para Panamá

SINAPROC emite aviso de prevención hasta el 13 de octubre 2025

Recomendadas

Más Noticias