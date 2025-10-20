Falla masiva de Amazon Web Services deja fuera de línea a Snapchat, Fortnite y otras plataformas

Una interrupción en los servicios de Amazon Web Services (AWS) , la plataforma en la nube de Amazon, provocó este lunes que múltiples páginas web, aplicaciones y videojuegos en línea quedaran inaccesibles durante varias horas, afectando a millones de usuarios en todo el mundo.

Entre las plataformas más impactadas estuvieron Snapchat, Fortnite, Airbnb, Reddit, Roblox, Brawl Stars y el servicio de video Prime Video, propiedad del propio Amazon. Según el portal especializado Downdetector, miles de reportes surgieron desde las primeras horas de la mañana sobre fallas en la conexión y lentitud generalizada en los servicios.

Incluso bancos y empresas financieras como Lloyds Bank en el Reino Unido y la plataforma de criptomonedas Coinbase confirmaron haber tenido dificultades debido a “problemas relacionados con AWS”.

Falla global de AWS deja fuera de línea apps y videojuegos

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1980295535530520916&partner=&hide_thread=false Múltiples páginas web, juegos en línea y aplicaciones como Snapchat y Fortnite quedaron inaccesibles durante varias horas el lunes por la mañana debido a una avería en Estados Unidos de Amazon Web Services (AWS), la plataforma en la nube del gigante Amazon.



Desde la plataforma… pic.twitter.com/mvU9Rqqcdw — Telemetro Reporta (@TReporta) October 20, 2025

El director ejecutivo de Perplexity AI, Aravind Srinivas, reconoció a través de la red X (antes Twitter) que su plataforma de inteligencia artificial “no estaba disponible temporalmente” debido a un fallo técnico en AWS, aunque aseguró que su equipo trabajaba para restablecer el servicio.

La compañía estadounidense indicó en su sitio web que la avería se originó en un fallo de los sistemas DNS (nombre de dominio), los cuales permiten conectar los nombres de los sitios web con sus direcciones IP. AWS informó posteriormente que “la mayoría de las operaciones ya funcionan con normalidad”, aunque algunos servicios podrían experimentar ralentizaciones hasta que la infraestructura se estabilice por completo.

El incidente vuelve a poner sobre la mesa la dependencia global de los servicios en la nube de gigantes tecnológicos como Amazon, Microsoft y Google.

FUENTE: AFP