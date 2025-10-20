Naviferias 2025 del IMA inician en Chiriquí con cajas a $15.00

El director del Instituto de Mercadeo Agropecuario ( IMA ) , Nilo Murillo, confirmó que las tradicionales Naviferias 2025 iniciarán durante el mes de diciembre en la provincia de Chiriquí, marcando el comienzo de la temporada navideña con una nueva logística para mejorar la atención al público.

Las Naviferias son una iniciativa del IMA que busca apoyar a los productores nacionales y facilitar a las familias panameñas el acceso a alimentos básicos a precios justos durante las fiestas de fin de año.

Este año, la caja navideña tiene un costo de B/.15.00 e incluye productos esenciales como jamón Picnic, arroz, guandú, azúcar, sal y piña en rodajas o aceite.

El director del @IMA_Pma, Nilo Murillo, confirmó que las Naviferias este año iniciarán en la provincia de Chiriquí, y adelantó que se realizarán algunos cambios en la logística para mejorar la atención.

Murillo indicó que el IMA desplegará más de 160 puntos de venta en todo el país, reforzando la logística para asegurar una entrega más rápida y eficiente. Además de las cajas, las ferias ofrecerán frutas, legumbres, carnes, mariscos, repostería y artesanías, promoviendo la participación de productores locales.

Estas ferias, que se han convertido en una tradición nacional, buscan aliviar el gasto de las familias y dinamizar la economía en las comunidades durante la temporada navideña.