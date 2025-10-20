Coclé Nacionales -  20 de octubre de 2025 - 14:19

Localizan a dos menores que salieron sin autorización de un albergue en Coclé

MIDES confirma la localización de dos menores de 15 y 16 años que salieron sin autorización del Hogar Beatriz Jaén en Coclé. MP investiga.

Noemí Ruíz
El Ministerio de Desarrollo Social (MIDES) informó este domingo que fueron localizadas las dos menores de 15 y 16 años que habían salido sin autorización del Hogar Beatriz Jaén, un centro adscrito a esta institución en la provincia de Coclé.

Según el comunicado oficial, la salida de las adolescentes no contaba con el consentimiento del centro, por lo que se trató de un incidente que requirió atención inmediata de las autoridades.

Por su parte, el Ministerio Público (MP) indicó que ha iniciado una investigación de oficio para determinar las circunstancias en que se produjo la salida no autorizada de las menores, con el objetivo de garantizar su protección y prevenir futuros incidentes.

El Hogar Beatriz Jaén acoge a niños y adolescentes bajo la custodia del Estado y cuenta con protocolos de seguridad y seguimiento que buscan resguardar su bienestar. El caso ha generado preocupación entre la comunidad local, y las autoridades reiteran su compromiso de velar por la seguridad de todos los menores bajo su cuidado.

