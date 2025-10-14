OpenAI permitirá contenido erótico en ChatGPT desde diciembre

El director ejecutivo de OpenAI, Sam Altman, anunció este martes que la compañía permitirá la publicación de contenido erótico dentro de ChatGPT a partir de diciembre de 2025, siempre que los usuarios verifiquen su edad en la plataforma.

"En diciembre, a medida que implementemos el control de edad de forma más completa y como parte de nuestro principio de 'tratar a los usuarios adultos como adultos', permitiremos aún más, como contenido erótico para adultos verificados", expresó Altman en su cuenta de X (antes Twitter).

La medida busca dar mayor libertad creativa a los usuarios adultos, manteniendo al mismo tiempo controles de seguridad y verificación. No es la primera empresa de inteligencia artificial (IA) en explorar este tipo de contenido. La compañía xAI, fundada por Elon Musk, ya ofrece chatbots de IA con apariencia de modelos de anime en su aplicación Grok, con los que los usuarios pueden interactuar e incluso “coquetear”.

A inicios de este mes, OpenAI ya había anticipado que permitiría a los desarrolladores crear aplicaciones dirigidas a adultos, una vez implementados los controles de edad y políticas de seguridad adecuadas.

Además del anuncio sobre el contenido para adultos, Altman reveló que en las próximas semanas se lanzará una nueva versión de ChatGPT, con un estilo más cercano a lo que “a la gente le gustaba de GPT-4o”, la versión anterior del modelo.

“Planeamos lanzar una nueva versión que permita a los usuarios tener una personalidad más parecida a la que disfrutaban de GPT-4o. ¡Esperamos que sea mejor!”, escribió el empresario.

Altman también reconoció que la compañía había hecho que ChatGPT fuera “más restrictivo” para proteger la salud mental de los usuarios, pero aseguró que ahora podrán “relajar las restricciones de forma segura” sin comprometer la seguridad ni la ética del sistema.

