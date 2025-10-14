Dos personas fallecen en accidente de tránsito en La Chorrera

Un accidente de tránsito registrado la madrugada de este martes en la carretera Panamericana, a la altura del sector de El Nazareno, en el distrito de La Chorrera, dejó como saldo dos personas fallecidas.

De acuerdo con los primeros reportes, el hecho ocurrió cuando un vehículo tipo pickup intentó incorporarse a la vía con dirección hacia el centro de La Chorrera. En ese momento, un camión articulado que transitaba por el área trató de evadirlo, pero terminó impactando de forma violenta al auto.

Dos fallecidos en accidente en La Chorrera

El fuerte choque provocó que el vehículo quedara partido en dos, y uno de los ocupantes fue expulsado del automotor, quedando tendido en la vía. Las autoridades confirmaron que ambos ocupantes del pickup fallecieron producto del impacto.

El tránsito en la zona se mantuvo congestionado por varias horas, mientras unidades de la Dirección Nacional de Operaciones del Tránsito (DNOT) y personal del Cuerpo de Bomberos realizaban las labores de levantamiento y remoción de los vehículos siniestrados.

Las autoridades iniciaron una investigación para determinar las causas exactas del accidente y reiteraron el llamado a los conductores a manejar con precaución, especialmente durante horas de la madrugada, cuando la visibilidad y el tiempo de reacción pueden verse reducidos.