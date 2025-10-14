Panamá Nacionales -  14 de octubre de 2025 - 08:10

MEF ajusta el presupuesto 2026 y refuerza inversión en salud, educación

El Gabinete aprobó ajustes al Presupuesto 2026 del MEF, destinando más fondos para salud, educación y apoyo al productor nacional.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció ajustes al Presupuesto General del Estado 2026, manteniendo un monto total de B/.34,901 millones y un programa de inversiones de B/.11,188 millones, con lo cual Panamá se consolida como una de las economías con mayor esfuerzo inversor proporcionalmente en Latinoamérica.

El Consejo de Gabinete aprobó las modificaciones que incorporan recomendaciones de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, orientadas principalmente a fortalecer los sectores educativo, de salud y agropecuario.

MEF destina más recursos para salud y medicamentos

El presupuesto incorpora un incremento de B/.57.5 millones para el cumplimiento de la Ley de Medicamentos, con el objetivo de garantizar el abastecimiento de insumos y mejorar la capacidad de respuesta del sistema público de salud.

En total, el sector salud contará con:

  • B/.319.5 millones para la compra de medicamentos.
  • B/.95 millones para instrumental médico.
  • B/.26 millones adicionales al Ministerio de Salud (Minsa), de los cuales B/.10 millones serán destinados al Instituto Oncológico Nacional (ION).
Educación y desarrollo humano

El sector educativo también figura entre las prioridades, con B/.104 millones reasignados para infraestructura, mantenimiento y proyectos escolares, con miras a mejorar las condiciones de enseñanza en todo el país.

Impulso al agro y seguridad alimentaria

El sector agropecuario recibirá B/.31.5 millones adicionales, destinados a respaldar al productor nacional, fortalecer la seguridad alimentaria y mejorar la productividad rural mediante programas de apoyo técnico y asistencia.

Disciplina fiscal y desarrollo sostenible

El MEF destacó que este plan económico busca reducir el déficit fiscal del 4.0% del PIB en 2025 al 3.5% en 2026, siguiendo la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, como parte de la estrategia de consolidación y sostenibilidad financiera del país.

"El Presupuesto 2026 refleja un ejercicio de transparencia, disciplina fiscal y visión de desarrollo sostenible, consolidando la confianza en la gestión pública y el crecimiento económico nacional", señaló el MEF en un comunicado.

En conjunto, el Presupuesto General del Estado 2026 reafirma el compromiso del Gobierno con el desarrollo humano, la salud pública y el impulso a la producción nacional, pilares esenciales para mantener el crecimiento económico de Panamá.

