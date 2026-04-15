Presidente Mulino: no habrá importación de arroz mientras haya inventario en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino , afirmó este miércoles que no se permitirá la importación de arroz mientras el país cuente con inventario suficiente de este rubro.

A través de su cuenta en la red social X, el mandatario fue enfático en su postura, destacando la necesidad de proteger la producción nacional.

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“No se va a desproteger a los productores”

“Deseo dejar claro que mientras exista arroz en inventario no se permitirá importación. No se va a desproteger a productores”, expresó el jefe del Ejecutivo. “Deseo dejar claro que mientras exista arroz en inventario no se permitirá importación. No se va a desproteger a productores”, expresó el jefe del Ejecutivo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/2044496370124411090?s=20&partner=&hide_thread=false El presidente de Panamá, @JoseRaulMulino, enfatizó este miércoles que no se realizará importación de arroz, mientras el país tenga este rubro en inventario.



“Deseo dejar claro que mientras exista arroz en inventario no se permitirá importación. No se va a desproteger a… https://t.co/zMVL0dpe18 pic.twitter.com/JdsSicYn4m — Telemetro Reporta (@TReporta) April 15, 2026

Sus declaraciones se dan en medio de la atención que mantiene el sector agropecuario sobre las políticas de abastecimiento y comercio del grano en el país.

Medida busca respaldar la producción nacional

La decisión responde a la intención del Gobierno de garantizar estabilidad a los productores locales, evitando que la entrada de arroz importado afecte los precios y la comercialización del producto nacional.

En Panamá, el arroz es uno de los principales rubros de consumo y producción, por lo que cualquier medida relacionada con su importación genera impacto directo tanto en productores como en consumidores.