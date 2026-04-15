Presidente Mulino: no habrá importación de arroz mientras haya inventario en Panamá

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó este miércoles que no se permitirá la importación de arroz mientras el país cuente con inventario suficiente de este rubro.
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“No se va a desproteger a los productores”
Sus declaraciones se dan en medio de la atención que mantiene el sector agropecuario sobre las políticas de abastecimiento y comercio del grano en el país.
Medida busca respaldar la producción nacional
La decisión responde a la intención del Gobierno de garantizar estabilidad a los productores locales, evitando que la entrada de arroz importado afecte los precios y la comercialización del producto nacional.
En Panamá, el arroz es uno de los principales rubros de consumo y producción, por lo que cualquier medida relacionada con su importación genera impacto directo tanto en productores como en consumidores.