Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 15:26

Presidente Mulino: no habrá importación de arroz mientras haya inventario en Panamá

El presidente José Raúl Mulino aseguró que Panamá no importará arroz mientras exista inventario, para proteger a los productores nacionales.

Presidente Mulino: no habrá importación de arroz

Presidente Mulino: no habrá importación de arroz

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A través de su cuenta en la red social X, el mandatario fue enfático en su postura, destacando la necesidad de proteger la producción nacional.

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“No se va a desproteger a los productores”

“Deseo dejar claro que mientras exista arroz en inventario no se permitirá importación. No se va a desproteger a productores”, expresó el jefe del Ejecutivo. “Deseo dejar claro que mientras exista arroz en inventario no se permitirá importación. No se va a desproteger a productores”, expresó el jefe del Ejecutivo.

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Sus declaraciones se dan en medio de la atención que mantiene el sector agropecuario sobre las políticas de abastecimiento y comercio del grano en el país.

Medida busca respaldar la producción nacional

La decisión responde a la intención del Gobierno de garantizar estabilidad a los productores locales, evitando que la entrada de arroz importado afecte los precios y la comercialización del producto nacional.

En Panamá, el arroz es uno de los principales rubros de consumo y producción, por lo que cualquier medida relacionada con su importación genera impacto directo tanto en productores como en consumidores.

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