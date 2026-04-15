Panamá Nacionales -  15 de abril de 2026 - 13:21

Visita del canciller Martínez-Acha Vásquez a Países Bajos fortaleza lazos de cooperación

El canciller de Panamá, junto al canciller de Países Bajos refuerzan cooperación en seguridad, justicia y lucha contra el narcotráfico.

Visita del canciller Martínez-Acha Vásquez a Países Bajos

Visita del canciller Martínez-Acha Vásquez a Países Bajos

@Cancillería
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, realizó una visita oficial al Reino de los Países Bajos, donde sostuvo un encuentro con su homólogo Tom Berendsen, con el objetivo de reforzar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.

Durante la reunión, ambas autoridades destacaron:

  • La solidez de las relaciones diplomáticas
  • El interés en ampliar la cooperación en áreas estratégicas

Seguridad y lucha contra el crimen

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Entre los principales temas abordados estuvieron:

  • Lucha contra el narcotráfico
  • Combate al tráfico ilícito de drogas
  • Cooperación en aduanas
  • Intercambio en justicia e inteligencia
  • Fortalecimiento de la seguridad

Temas globales

Asimismo, los cancilleres dialogaron sobre desafíos regionales y globales, reafirmando su disposición de trabajar conjuntamente frente a estos escenarios.

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