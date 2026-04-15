Visita del canciller Martínez-Acha Vásquez a Países Bajos fortaleza lazos de cooperación

El canciller de Panamá, Javier Martínez-Acha Vásquez, realizó una visita oficial al Reino de los Países Bajos, donde sostuvo un encuentro con su homólogo Tom Berendsen, con el objetivo de reforzar los lazos de amistad y cooperación entre ambas naciones.
Durante la reunión, ambas autoridades destacaron:
- La solidez de las relaciones diplomáticas
- El interés en ampliar la cooperación en áreas estratégicas
Seguridad y lucha contra el crimen
Entre los principales temas abordados estuvieron:
- Lucha contra el narcotráfico
- Combate al tráfico ilícito de drogas
- Cooperación en aduanas
- Intercambio en justicia e inteligencia
- Fortalecimiento de la seguridad
Temas globales
Asimismo, los cancilleres dialogaron sobre desafíos regionales y globales, reafirmando su disposición de trabajar conjuntamente frente a estos escenarios.