Vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Panamá 2026: salarios, puestos y requisitos

Vacantes en la Embajada de Estados Unidos en Panamá 2026

La Embajada de Estados Unidos en Panamá anunció nuevas oportunidades laborales en Ciudad de Panamá, dirigidas tanto a ciudadanos estadounidenses como a solicitantes con permisos de trabajo en el país.

Las vacantes incluyen posiciones técnicas y administrativas, con salarios que superan los 40 mil dólares anuales en algunos casos.

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Puestos disponibles y salarios

Asistente de Gestión de la Información (solo USEFM)

La Misión de Estados Unidos busca candidatos elegibles para el puesto de Asistente de Gestión de la Información en la sección de Tecnología Diplomática.

Salario: USD $48,708 al año

Detalles del puesto:

Serie/Grado: FP - 1805 - 6

Ubicación: Ciudad de Panamá

Fecha de cierre: 27 de abril de 2026

Anuncio: Panamá-2026-008-RA1S

Requisito clave: Los aspirantes deben adjuntar copia de la autorización de viaje y el pasaporte estadounidense del patrocinador para ser considerados.

Técnico de mantenimiento de generadores (NEC)

También se mantiene abierta una vacante para Mecánico de Mantenimiento de Generadores en la sección de Administración de Instalaciones.

Salario: USD $16,489 al año

Detalles del puesto:

Serie/Grado: LE - 1210 - 6

Ubicación: Ciudad de Panamá

Fecha de cierre: 27 de abril de 2026

Requisito clave: Los solicitantes deben contar con permisos de trabajo y residencia vigentes en Panamá.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/USEmbPAN/status/2044173366546862164?s=20&partner=&hide_thread=false Vacantes disponibles:



- Financial Management Analyst

- Maintenance Mechanic Generator (NEC)



Más información: https://t.co/zD6naEJ0jp

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Open Positions:



Financial Management Analyst

Maintenance Mechanic Generator (NEC)



More information: https://t.co/zD6naEJ0jp pic.twitter.com/moKlybro0z — U.S. Embassy Panama (@USEmbPAN) April 14, 2026

¿Quiénes pueden aplicar?

Las vacantes están dirigidas a distintos perfiles:

Personal vinculado al gobierno de EE.UU. (USEFM)

Profesionales con experiencia técnica

Personas con estatus legal para trabajar en Panamá

Cada posición establece requisitos específicos que deben cumplirse para ser considerado en el proceso.

Fecha límite para aplicar

Ambas oportunidades tienen como fecha de cierre el 27 de abril de 2026, por lo que los interesados deben preparar su documentación con anticipación.