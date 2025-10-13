¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA del martes 14 y miércoles 15 de octubre

¡Productos frescos, precios justos y sabor panameño!

El IMA te invita a visitar tu Agroferia más cercana y disfrutar lo mejor del campo directo a tu mesa.

Consulta los puntos de venta

Inicia a las 8:00 a.m.

No olvides tu bolsa y tu cédula#ConPasoFirme pic.twitter.com/gP9OyArhsu