¿Dónde y cuándo? Estas son las agroferias del IMA del martes 14 y miércoles 15 de octubre

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) realizarán el martes 14 y miércoles 15 de octubre una nueva jornada de agroferias en diversas regiones del país, con el objetivo de facilitar el acceso a productos de primera necesidad a precios accesibles para la población.
Importante recordar que en las agroferias, agrotiendas los compradores deben llevar sus bolsas reutilizable, estar a tiempo a las 8:00 a.m. y escoger los mejores productos frescos, saludables y a bajos precios.
Agroferia del IMA para el martes 14 de octubre
Chiriquí
- Cancha de Querébalo, distrito de Alanje.
Herrera
- Estacionamientos del Registro Público, corregimiento de Chitré cabecera, distrito de Chitré
Panamá Este
- Terrenos de la Feria de Tanara, corregimiento de Chepo cabecera, distrito de Chepo
Darién
- Casa local de la comunidad de Aruza Arriba, corregimiento de Río Iglesia, distrito de Santa Fe.
Panamá Oeste
- Parque de la barriada Puerta de Hierro, corregimiento de Juan Demóstenes, distrito de Arraiján.
Coclé
- Casa local de Churubé, corregimiento de El Caño, distrito de Natá
Veraguas
- Casa Comunal de Los Valles Centro, distrito de Cañazas.
Agroferia del IMA para el miércoles 15 de octubre
Herrera
- Puerto de la Boca de Parita, corregimiento de Monagrillo, distrito de Chitré.
Chiriquí
- Cancha comunal de Gómez Abajo, distrito de Bugaba.
Colón
- Gimnasio de la comunidad de Palenque, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Colón.
Los Santos
- Plaza Praga, distrito de Las Tablas.
Veraguas
- Cancha techada de Canto del Llano, distrito de Santiago.
Panamá Oeste
- Cancha techada, corregimiento de Cermeño, distrito de Capira.
- Escuela de Chicá, distrito de Chame.
Panamá Este
- Casa Comunal de Tortí, distrito de Chepo.
Panamá
- Predios de la Gobernación de Panamá, corregimiento de Calidonia, distrito de Panamá.
- Predios de la Junta Comunal de la Isla Pedro González, distrito de Balboa.