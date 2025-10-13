Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2025 - 17:38

Diputados recomiendan unánimemente a Gisela Agurto para magistrada principal de la CSJ

Diputados recomendaron al Pleno a la licenciada Gisela Agurto como magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral.

Diputados recomiendan unánimemente a Gisela Agurto para magistrada principal de la CSJ.

Diputados recomiendan unánimemente a Gisela Agurto para magistrada principal de la CSJ.

Ana Canto
Por Ana Canto

De forma unánime, diputados de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la designación de la licenciada Gisela Agurto como magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).

El período de Agurto en el cargo será de 10 años, y estará reemplazando al magistrado Cecilio Cedalise.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977856287149900215&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

Ubican a 11 menores reportados con Alerta Amber durante el fin de semana

Presidente Mulino asiste a honras fúnebres de Marco Antonio Fenton Achurra, héroe del 9 de enero de 1964

Benicio Robinson sobre salario de magistrados de la CSJ: "Yo pienso que deben ganar 25 mil dólares"

Recomendadas

Más Noticias