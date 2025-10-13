Diputados recomiendan unánimemente a Gisela Agurto para magistrada principal de la CSJ.

De forma unánime, diputados de la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó recomendar al Pleno de la Asamblea Nacional la designación de la licenciada Gisela Agurto como magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo y Laboral de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
