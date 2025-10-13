Calendario PASE-U 2025: pagos programados para el martes 14 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 14 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá Oeste, Colón, Darién y Veraguas.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U para el martes 14 de octubre

Provincia de Colón

Donoso: Coclé del Norte

Provincia de Darién

Paya

Púcuro

Boca de Cupe

Camogantí

Tucutí

Regional de Tortí

Chimán: Pásiga, Unión Santeña y Chimán.

Arriaján

Juan Demóstenes Arosemena

Vista Alegre - Vacamonte

La Chorrera

Barrio Colón

Soná - Veraguas

Río de Jesús

Las Huacas

Los Castillos

La Soledad

GuarumaL

La Trinchera

Río Grande

Hicaco

Dos Bocas

Santiago

Distrito de Santiago

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: