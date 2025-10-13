Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2025 - 16:14

Calendario PASE-U 2025: pagos programados para el martes 14 de octubre

El IFARHU informó que los pagos del PASE-U continuarán el martes 14 de agosto en las provincias de Panamá Oeste y Veraguas.

Ana Canto
El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará este martes 14 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las provincias de Panamá Oeste, Colón, Darién y Veraguas.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U para el martes 14 de octubre

Provincia de Colón

  • Donoso: Coclé del Norte

Provincia de Darién

  • Paya
  • Púcuro
  • Boca de Cupe
  • Camogantí
  • Tucutí

Regional de Tortí

  • Chimán: Pásiga, Unión Santeña y Chimán.

Arriaján

  • Juan Demóstenes Arosemena
  • Vista Alegre - Vacamonte

La Chorrera

  • Barrio Colón

Soná - Veraguas

  • Río de Jesús
  • Las Huacas
  • Los Castillos
  • La Soledad
  • GuarumaL
  • La Trinchera
  • Río Grande
  • Hicaco
  • Dos Bocas

Santiago

  • Distrito de Santiago

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.
