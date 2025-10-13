Minsa lanza nueva página web de Farmacia y Drogas

La Dirección Nacional de Farmacia y Drogas (DNFD) del Ministerio de Salud (Minsa) presentó su nueva página web oficialhttps://dnfd.minsa.gob.pa/, un espacio digital modernizado que busca ofrecer a la ciudadanía un acceso más ágil, transparente y eficiente a la información y los servicios que brinda la institución.
El funcionario señaló que este avance forma parte del proceso de transformación digital de la institución, en alineación con los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Innovación y compromiso con la salud pública
Con este lanzamiento, la DNFD reafirma su compromiso con la protección de la salud pública, promoviendo un acceso seguro, equitativo y de calidad a los productos farmacéuticos y fortaleciendo la confianza ciudadana en los procesos regulatorios.
El nuevo portal representa un paso clave en la modernización digital del Minsa, que continúa impulsando herramientas tecnológicas para mejorar la comunicación institucional y facilitar la interacción entre los usuarios y el sistema sanitario nacional.