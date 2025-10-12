Policentro de San Isidro avanza a fase final para mejorar la atención médica en San Miguelito.

La construcción del Policentro de San Isidro se encuentra al 86% de avance y progresa con paso firme, consolidándose como uno de los proyectos más importantes del Ministerio de Salud (Minsa) para fortalecer la red sanitaria en el distrito de San Miguelito.

Iris Aizprúa, ingeniera del proyecto por parte de la Dirección de Infraestructura del Minsa, informó que los trabajos están en la etapa de acabados, conexiones y pruebas. Añadió que parte del equipamiento médico ya se encuentra en el sitio y será instalado tan pronto finalice esta fase.

El nuevo policentro, ubicado en el corregimiento de Omar Torrijos, contará con áreas de urgencias, imagenología, mamografía, registros médicos, farmacia, laboratorio, quirófanos, recobro, fisioterapia, consulta externa, ginecología, pediatría, consulta general, docencia, odontología, administración y dirección médica.Con una inversión total de B/.35,199,839.66, la obra es ejecutada por la empresa Alca Holding Int., y su entrega está programada para mediados de diciembre de 2025.

Por su parte, la directora regional de Salud de San Miguelito, Yaviletsy Centella, señaló que se trata de una infraestructura de segundo nivel de atención, con siete niveles, incluidos dos pisos subterráneos destinados a estacionamientos. Esta obra beneficiará a más de 300 mil habitantes de San Miguelito y comunidades cercanas.

Adicionalmente, el Minsa proyecta la construcción del Centro de Especialidades de Veranillo, una obra que complementará la atención médica y beneficiará a miles de familias del sector.