Minsa: Exhorta a hombres mayores de 40 a realizarse el examen de próstata

El Ministerio de Salud ( Minsa ) hace un llamado a los hombres mayores de 40 años a realizarse el examen de próstata, una medida clave para detectar a tiempo el cáncer prostático, una de las principales causas de muerte en varones en Panamá y el mundo.

El doctor Jorge Rodríguez, médico familiar del Minsa, explicó que el cáncer de próstata se origina en la glándula prostática, un órgano que tiende a aumentar de tamaño con la edad, afectando el flujo urinario.

"Se recomienda que, a partir de los 40 años, el hombre se realice el examen de próstata, y si tiene antecedentes familiares, debe realizarlo desde los 30 años", subrayó Rodríguez.

Síntomas más frecuentes

image

Rodríguez detalló que los síntomas iniciales pueden incluir:

Dificultad o flujo débil al orinar .

. Goteo o escape de orina .

. Dolor o ardor al orinar .

. Sangre en la orina o en el semen.

Sin embargo, el médico advirtió que en las etapas iniciales el cáncer de próstata puede no presentar síntomas, por lo que la revisión periódica es fundamental.

Detección y factores de riesgo según MINSA

El diagnóstico se realiza a través de pruebas como el tacto rectal, análisis de sangre (PSA) o biopsia.

Entre los principales factores de riesgo, el Minsa destaca:

Ser mayor de 50 años .

. Antecedentes familiares de cáncer prostático.

de cáncer prostático. Obesidad .

. Pertenecer a la raza negra, donde la incidencia suele ser mayor.

image

Prevención y estilo de vida

El Minsa promueve hábitos saludables como no fumar, evitar el consumo de comida chatarra, realizar actividad física y acudir al médico al menos una vez al año para chequeos preventivos.

"La mayoría de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata no mueren por la enfermedad, pero detectarlo a tiempo hace toda la diferencia", resaltó Rodríguez.

Con esta campaña, el Minsa busca concienciar a la población masculina panameña sobre la importancia de la detección temprana, que puede salvar miles de vidas cada año.