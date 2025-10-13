Minsa: Exhorta a hombres mayores de 40 a realizarse el examen de próstata

El Ministerio de Salud (Minsa) hace un llamado a los hombres mayores de 40 años a realizarse el examen de próstata, una medida clave para detectar a tiempo el cáncer prostático, una de las principales causas de muerte en varones en Panamá y el mundo.
El doctor Jorge Rodríguez, médico familiar del Minsa, explicó que el cáncer de próstata se origina en la glándula prostática, un órgano que tiende a aumentar de tamaño con la edad, afectando el flujo urinario.
Síntomas más frecuentes
Rodríguez detalló que los síntomas iniciales pueden incluir:
- Dificultad o flujo débil al orinar.
- Goteo o escape de orina.
- Dolor o ardor al orinar.
- Sangre en la orina o en el semen.
Sin embargo, el médico advirtió que en las etapas iniciales el cáncer de próstata puede no presentar síntomas, por lo que la revisión periódica es fundamental.
Detección y factores de riesgo según MINSA
El diagnóstico se realiza a través de pruebas como el tacto rectal, análisis de sangre (PSA) o biopsia.
Entre los principales factores de riesgo, el Minsa destaca:
- Ser mayor de 50 años.
- Antecedentes familiares de cáncer prostático.
- Obesidad.
- Pertenecer a la raza negra, donde la incidencia suele ser mayor.
Prevención y estilo de vida
El Minsa promueve hábitos saludables como no fumar, evitar el consumo de comida chatarra, realizar actividad física y acudir al médico al menos una vez al año para chequeos preventivos.
Con esta campaña, el Minsa busca concienciar a la población masculina panameña sobre la importancia de la detección temprana, que puede salvar miles de vidas cada año.