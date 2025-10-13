Panamá Nacionales -  13 de octubre de 2025 - 15:58

Minsa: Exhorta a hombres mayores de 40 a realizarse el examen de próstata

El Minsa recomienda a los hombres mayores de 40 años realizarse el examen de próstata para detectar a tiempo el cáncer y evitar complicaciones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Ministerio de Salud (Minsa) hace un llamado a los hombres mayores de 40 años a realizarse el examen de próstata, una medida clave para detectar a tiempo el cáncer prostático, una de las principales causas de muerte en varones en Panamá y el mundo.

El doctor Jorge Rodríguez, médico familiar del Minsa, explicó que el cáncer de próstata se origina en la glándula prostática, un órgano que tiende a aumentar de tamaño con la edad, afectando el flujo urinario.

“Se recomienda que, a partir de los 40 años, el hombre se realice el examen de próstata, y si tiene antecedentes familiares, debe realizarlo desde los 30 años”, subrayó Rodríguez. “Se recomienda que, a partir de los 40 años, el hombre se realice el examen de próstata, y si tiene antecedentes familiares, debe realizarlo desde los 30 años”, subrayó Rodríguez.

Síntomas más frecuentes

image

Rodríguez detalló que los síntomas iniciales pueden incluir:

  • Dificultad o flujo débil al orinar.
  • Goteo o escape de orina.
  • Dolor o ardor al orinar.
  • Sangre en la orina o en el semen.

Sin embargo, el médico advirtió que en las etapas iniciales el cáncer de próstata puede no presentar síntomas, por lo que la revisión periódica es fundamental.

Detección y factores de riesgo según MINSA

El diagnóstico se realiza a través de pruebas como el tacto rectal, análisis de sangre (PSA) o biopsia.

Entre los principales factores de riesgo, el Minsa destaca:

  • Ser mayor de 50 años.
  • Antecedentes familiares de cáncer prostático.
  • Obesidad.
  • Pertenecer a la raza negra, donde la incidencia suele ser mayor.
image

Prevención y estilo de vida

El Minsa promueve hábitos saludables como no fumar, evitar el consumo de comida chatarra, realizar actividad física y acudir al médico al menos una vez al año para chequeos preventivos.

“La mayoría de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata no mueren por la enfermedad, pero detectarlo a tiempo hace toda la diferencia”, resaltó Rodríguez. “La mayoría de los hombres diagnosticados con cáncer de próstata no mueren por la enfermedad, pero detectarlo a tiempo hace toda la diferencia”, resaltó Rodríguez.

Con esta campaña, el Minsa busca concienciar a la población masculina panameña sobre la importancia de la detección temprana, que puede salvar miles de vidas cada año.

