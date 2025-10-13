Benicio Robinson sobre salario de magistrados de la CSJ: "Yo pienso que deben ganar 25 mil dólares"

Diputado Benicio Robinson.

Por Ana Canto Durante la comparecencia de los candidatos a magistrados en la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, manifestó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberían ganar B/.25,000 mensuales, al considerar que son “quienes representan la justicia máxima del país”.

“Creo que el salario que se aumentó -de B/.14 mil- no es cónsono a la realidad (...) yo pienso que deben ganar B/.25 mil, pienso que deben ganar más que un embajador que mandamos a los Estados Unidos que gana casi B/.50 mil, que es nombrado políticamente y que simplemente va a hacer el trabajo que el Ejecutivo le solicita”, enfatizó, durante el análisis de las designaciones de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados CSJ.

