Benicio Robinson sobre salario de magistrados de la CSJ: "Yo pienso que deben ganar 25 mil dólares"

El diputado Benicio Robinson comparó el salario de los magistrados de la CSJ con el de los embajadores de Panamá en otros países.

Diputado Benicio Robinson.

Por Ana Canto

Durante la comparecencia de los candidatos a magistrados en la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, manifestó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberían ganar B/.25,000 mensuales, al considerar que son “quienes representan la justicia máxima del país”.

“Creo que el salario que se aumentó -de B/.14 mil- no es cónsono a la realidad (...) yo pienso que deben ganar B/.25 mil, pienso que deben ganar más que un embajador que mandamos a los Estados Unidos que gana casi B/.50 mil, que es nombrado políticamente y que simplemente va a hacer el trabajo que el Ejecutivo le solicita”, enfatizó, durante el análisis de las designaciones de Gisela Agurto y Carlos Villalobos como magistrados CSJ.

Comisión aprueba nombramiento de Gisela Agurto como magistrada

Por otro lado, de forma unánime, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó recomendar al Pleno la ratificación del nombramiento de Gisela Agurto como magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, por un período de 10 años, en reemplazo de Cecilio Cedalise.

