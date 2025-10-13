Benicio Robinson sobre salario de magistrados de la CSJ: "Yo pienso que deben ganar 25 mil dólares"

Durante la comparecencia de los candidatos a magistrados en la Asamblea Nacional, el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Benicio Robinson, manifestó que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) deberían ganar B/.25,000 mensuales, al considerar que son “quienes representan la justicia máxima del país”.
Comisión aprueba nombramiento de Gisela Agurto como magistrada
Por otro lado, de forma unánime, la Comisión de Credenciales, Reglamento, Ética Parlamentaria y Asuntos Judiciales aprobó recomendar al Pleno la ratificación del nombramiento de Gisela Agurto como magistrada principal de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, por un período de 10 años, en reemplazo de Cecilio Cedalise.