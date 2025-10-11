Calendario de pago del PASE-U: Entrega de Cheque por el IFARHU para este lunes

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) anunció que este lunes 13 de octubre continuará la entrega de cheques correspondientes al segundo pago del programa PASE-U , beneficiando a estudiantes de primaria, premedia y media en varias regiones del país.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Los pagos se realizarán en las provincias de Colón, Darién, Panamá Oeste y Veraguas, en un horario de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada localidad.

Lugares de entrega de cheques del PASE-U por provincia

Provincia de Colón

San José del General

Provincia de Darién

Pinogana

Chepigana

IFARHU - Pago - PASE-U - becas @TReporta

Provincia de Panamá Oeste

Arraiján: Vista Alegre y Vacamonte

Coronado: Chame y San Carlos

Dirección Provincial de Panamá Oeste (Capira)

Provincia de Veraguas

Soná

Santiago

El IFARHU recordó a los acudientes y estudiantes acudir con documento de identidad personal y libreta escolar, además de verificar previamente el cronograma oficial de pagos publicado en sus canales oficiales.