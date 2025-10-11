Bocas del Toro Nacionales -  11 de octubre de 2025 - 13:00

Nueva infraestructura en Escuela de Miraflores beneficia a 400 estudiantes

La Escuela de Miraflores en Changuinola recibe nuevas aulas que beneficiarán a 400 estudiantes, mejorando la infraestructura educativa en la región.

Nueva infraestructura en Escuela de Miraflores

Nueva infraestructura en Escuela de Miraflores

Meduca
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Escuela de Miraflores, ubicada en Changuinola, recibió la entrega de nuevas aulas, en un proyecto que beneficiará directamente a una población estudiantil de 400 alumnos.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Educación (MEDUCA) y las autoridades locales para mejorar la infraestructura educativa, garantizar espacios adecuados de aprendizaje y fortalecer la calidad educativa en la región.

Con estas nuevas instalaciones, los estudiantes contarán con ambientes más cómodos y funcionales, contribuyendo a un desarrollo académico más eficiente y a la reducción de la sobrepoblación en las aulas existentes.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977069170732007895&partner=&hide_thread=false

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC emite aviso de prevención hasta el 13 de octubre 2025

Calendario de agroferias del IMA para esta semana: Días y lugares de venta

Conductor detenido por accidente fatal en La Unión de Azuero, Chepo

Recomendadas

Más Noticias