Nueva infraestructura en Escuela de Miraflores beneficia a 400 estudiantes

La Escuela de Miraflores , ubicada en Changuinola, recibió la entrega de nuevas aulas, en un proyecto que beneficiará directamente a una población estudiantil de 400 alumnos.

Esta iniciativa forma parte de los esfuerzos del Ministerio de Educación (MEDUCA) y las autoridades locales para mejorar la infraestructura educativa, garantizar espacios adecuados de aprendizaje y fortalecer la calidad educativa en la región.

Con estas nuevas instalaciones, los estudiantes contarán con ambientes más cómodos y funcionales, contribuyendo a un desarrollo académico más eficiente y a la reducción de la sobrepoblación en las aulas existentes.