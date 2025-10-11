Primera Dama Maricel Cohen de Mulino recibe Llaves del Condado de Nassau en EE. UU.

La Primera Dama de Panamá , Maricel Cohen de Mulino , fue homenajeada con la entrega de las Llaves del Condado de Nassau, en Long Island, Estados Unidos, en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Maricel Cohen de Mulino recibe Llaves del Condado de Nassau en EE.UU.

El reconocimiento fue entregado por Paul Pereira, alcalde de la ciudad de Mineola, durante un acto que resaltó la amistad, el respeto y el valioso aporte de Panamá y la comunidad hispana en la región.

Este gesto simboliza los lazos históricos y culturales entre Panamá y la comunidad hispana en Estados Unidos, así como la promoción de la identidad y valores de la nación fuera del territorio panameño.