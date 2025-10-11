Estados Unidos Nacionales -  11 de octubre de 2025 - 12:35

Primera Dama Maricel Cohen de Mulino recibe Llaves del Condado de Nassau en EE. UU.

La Primera Dama Maricel Cohen de Mulino recibe reconocimiento en Mineola, Long Island, destacando el aporte panameño durante el Mes de la Herencia Hispana.

Primera Dama Maricel Cohen de Mulino

Primera Dama Maricel Cohen de Mulino

TReporta
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Primera Dama de Panamá, Maricel Cohen de Mulino, fue homenajeada con la entrega de las Llaves del Condado de Nassau, en Long Island, Estados Unidos, en el marco de la celebración del Mes de la Herencia Hispana.

Maricel Cohen de Mulino recibe Llaves del Condado de Nassau en EE.UU.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1977043970971603107&partner=&hide_thread=false

El reconocimiento fue entregado por Paul Pereira, alcalde de la ciudad de Mineola, durante un acto que resaltó la amistad, el respeto y el valioso aporte de Panamá y la comunidad hispana en la región.

Este gesto simboliza los lazos históricos y culturales entre Panamá y la comunidad hispana en Estados Unidos, así como la promoción de la identidad y valores de la nación fuera del territorio panameño.

En esta nota:
Seguir leyendo

SINAPROC emite aviso de prevención hasta el 13 de octubre 2025

Calendario de agroferias del IMA para esta semana: Días y lugares de venta

Nueva infraestructura en Escuela de Miraflores beneficia a 400 estudiantes

Recomendadas

Más Noticias