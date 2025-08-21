Primera Dama Maricel Cohen de Mulino entrega ayuda humanitaria y sillas de ruedas en Darién

La Primera Dama de la República , Maricel Cohen de Mulino, realizó una jornada de apoyo social en la provincia de Darién, donde entregó sillas de ruedas, alimentos y enseres a familias en condición de vulnerabilidad.

La visita se desarrolló en el marco del Consejo de Gabinete Extraordinario celebrado en Metetí, presidido por el mandatario José Raúl Mulino. Durante el recorrido por la obra en construcción del Hospital de Metetí, Cohen de Mulino entregó sillas de ruedas a dos adultas mayores con movilidad reducida: Hermelinda Ramos, de la comunidad de Santa Fe, y María Ojo Soto, residente en Zapayal.

Primera Dama entrega sillas de ruedas en Darién

Además, distribuyó alimentos de primera necesidad y expresó el compromiso de su Despacho de continuar trabajando junto a la Gobernación de Darién para identificar otras prioridades de la población. “Estamos muy contentos de venir y poder ayudar. Estamos acá para escucharlos y apoyarlos”, señaló la Primera Dama.

Posteriormente, se trasladó al Centro Materno Infantil de Metetí, donde participó en una Feria Interinstitucional con la colaboración de los ministerios de Salud, de la Mujer y el Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA). En el evento, madres jóvenes y familias recibieron atención médica, productos alimenticios y artículos de primera necesidad.

En la tolda institucional de su Despacho, Cohen de Mulino entregó juguetes, leche en polvo, arroz, pañales, utensilios de aseo y enseres para el hogar, recibiendo muestras de agradecimiento de la comunidad darienita.