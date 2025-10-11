MINSA realizará gira del programa Amor Sobre Ruedas con atención médica gratuita

El programa Amor Sobre Ruedas, impulsado por el Despacho de la Primera Dama en conjunto con el Ministerio de Salud ( MINSA ) , estará ofreciendo atención médica gratuita en la comunidad de Guararé Arriba, provincia de Los Santos, los días 20, 21 y 22 de octubre de 2025.

Contenido relacionado: A partir del domingo los certificados de incapacidad se entregarán con esta condición

Durante la jornada, los residentes podrán acceder a diversos servicios de salud, incluyendo consultas generales, odontología, vacunación, toma de signos vitales y orientación nutricional, entre otros.

La gira en La Colorada será reprogramada, informó el MINSA

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976968521570451529&partner=&hide_thread=false El programa Amor Sobre Ruedas estará brindando atención médica en las comunidades de Guararé Arriba, en la provincia de Los Santos, los días 20, 21 y 22 de octubre.@MINSAPma detalla que debido a compromisos previamente adquiridos en la agenda de la Primera Dama de la República,… pic.twitter.com/WQOhtVJ0Fy — Telemetro Reporta (@TReporta) October 11, 2025

El MINSA informó que, debido a compromisos previamente adquiridos en la agenda de la Primera Dama, Maricel Cohen de Mulino, la gira originalmente programada para la comunidad de La Colorada será reprogramada. La nueva fecha será comunicada oficialmente en los próximos días mediante los canales institucionales.

El programa Amor Sobre Ruedas busca llevar atención médica, apoyo social y orientación preventiva a comunidades de difícil acceso en todo el país, reforzando el compromiso del Gobierno con la salud y el bienestar de las familias panameñas.