Calendario PASE-U 2025: centros de pago y horarios para este 9 de octubre

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el jueves 9 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las comunidades de Buena Vista, Nueva Providencia, Metetí y Río Congo.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Lugares de pago del PASE-U para el jueves 9 de octubre

Provincia de Colón

Nueva Providencia

Limón

Buena Vista

Salamanca

Provincia de Darién

Comarca Kuna de Madugandí y Metetí

Agencia regional de Tortí

Comarca Guna de Madugandí

Río Congo Arriba

Río Congo

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente: