Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2025 - 15:39

Calendario PASE-U 2025: centros de pago y horarios para este 9 de octubre

El IFARHU estableció los centros de pago donde se entregarán los cheques del segundo cobro de 2025 de la beca PASE-U.

Pago PASE-U 2025.

Pago PASE-U 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto para la Formación y Aprovechamiento de los Recursos Humanos (IFARHU) continuará el jueves 9 de octubre con el segundo pago de la beca PASE-U en las comunidades de Buena Vista, Nueva Providencia, Metetí y Río Congo.

El horario de atención para el retiro de los cheques será de 7:00 a.m. a 1:00 p.m., en los centros habilitados por el IFARHU en cada región.

Le podría interesar: Calendario PASE-U 2025: nuevas regiones se suman al cronograma de pagos del IFARHU

Lugares de pago del PASE-U para el jueves 9 de octubre

Provincia de Colón

  • Nueva Providencia
  • Limón
  • Buena Vista
  • Salamanca

Provincia de Darién

  • Comarca Kuna de Madugandí y Metetí

Agencia regional de Tortí

  • Comarca Guna de Madugandí
  • Río Congo Arriba
  • Río Congo

Acceda al calendario de pagos en el siguiente enlace: Segundo pago PASE-U 2025

PASE-U: Documentos que se deben entregar

Al momento de realizar el cobro, se deberá presentar la siguiente documentación:

  • La cédula física del estudiante vigente y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.
  • La cédula del acudiente (si el estudiante es menor de edad) ambos documentos vigentes y en buen estado para facilitar la validación de la información contra entrega de cheque.

En caso de que el acudiente o representante legal no pueda asistir personalmente:

  • Una copia de cédula en ambas caras de la identificación del representante legal, el estudiante beneficiario y de quien va a retirar. Las copias deben estar nítidas.

En cumplimiento del artículo 14 de la reglamentación que regula el PASE-U se establece lo siguiente:

  • En caso de que el acudiente registrado no pueda asistir, deberá remitir nota de autorización debidamente notariada, en la cual designe a la persona que realizará el retiro del pago correspondiente.
  • El documento deberá estar acompañado de la copia de la cédula de identidad personal de ambas partes (acudiente y autorizado), así como de la copia de la cédula juvenil del estudiante beneficiado.

En esta nota:
Seguir leyendo

Calendario PASE-U 2025: nuevas regiones se suman al cronograma de pagos del IFARHU

Calendario del PASE-U 2025: centros de pago para el martes 7 de octubre en Panamá

IFARHU avanza con pago del PASE-U y anuncia próximos desembolsos de becas

Recomendadas

Más Noticias