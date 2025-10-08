Aprehenden a extesorero de Guayabito en Herrera por peculado

Las autoridades aprehendieron recientemente al extesorero de la Junta Comunal de Guayabito, ubicada en el distrito de Nürüm, en la comarca Ngäbe Buglé, por su presunta participación en un caso de peculado.

Según fuentes oficiales, la detención se produjo tras investigaciones que determinaron irregularidades en el manejo de fondos públicos de la junta comunal, que habrían afectado la administración local.

Peculado en Ngäbe Buglé: extesorero de Guayabito bajo investigación

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976028185457459707&partner=&hide_thread=false Las autoridades aprehendieron en Ocú, provincia de Herrera, al extesorero de la Junta Comunal de Guayabito, en el distrito de Nürüm, en la comarca Ngäbe Buglé, por el presunto delito de peculado.pic.twitter.com/1CcGnFvIYp — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2025

Las autoridades competentes continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar la magnitud del supuesto delito. Por su parte, el extesorero se encuentra bajo custodia mientras se procesa su situación legal.

Este caso se suma a los esfuerzos del Ministerio Público y las entidades de control del país por combatir los actos de corrupción en los órganos administrativos locales, especialmente en las comarcas y distritos del interior del país.