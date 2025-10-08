Béisbol Juvenil 2026 Deportes -  8 de octubre de 2025 - 17:12

Partido inaugural del Béisbol Juvenil 2026: Coclé recibirá a Correcaminos de Colón

El juego de inauguración del Béisbol Juvenil 2026 está programado para las 7:00 p.m., en el Estadio José Antonio Remón Cantera en Aguadulce.

Equipo de Colón en el Béisbol Juvenil 2025. 

Ana Canto
Ana Canto

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó que el Béisbol Juvenil 2026 iniciará el 3 de enero, con el partido entre Coclé vs. Colón, en el Estadio José Antonio Remón Cantera en Aguadulce.

El juego de inauguración está programado para las 7:00 p.m., mientras que desde las 5:30 p.m. se llevará a cabo un acto inaugural para dar inicio a la gran fiesta del béisbol juvenil nacional.

Reglamento para el Béisbol Juvenil 2026

  • Participación de peloteros mayores de 18 años: Se mantiene la disposición del reglamento actual, permitiendo la participación de dos lanzadores y dos jugadores de cuadro mayores de 18 años por equipo.
  • Árbitros: Todas las series del campeonato contarán con cuatro árbitros en el terreno de juego.
  • Congresillos administrativos y técnicos: Se acordó que se realizarán el lunes 22 de diciembre.
  • Cada Liga Provincial deberá presentar un documento de aceptación de participación firmado y notariado por los padres o representantes legales de cada jugador.
  • Se eliminará el listado infinito y se establecieron fechas claras para la entrega de documentación.
  • Se permitirá el cambio de un jugador por cualquier motivo durante la Ronda Regular y la Ronda de Ocho, siempre y cuando provenga del roster de 40 jugadores o más.

Uso de bates y nuevo anexo de sanciones para el Béisbol Juvenil 2026

  • Bates de madera de una sola pieza: bates compuestos con especificación BBCOR 0.50, oficialmente reconocidos y aprobados por la Federación Panameña de Béisbol.
  • Bates KR3 modelo St. Marys
  • Se aprobó la entrada en vigor del nuevo Anexo de Sanciones, el cual elimina el pago de multas en ciertos casos, sustituyéndolo por juegos de suspensión.
