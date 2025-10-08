Partido inaugural del Béisbol Juvenil 2026: Coclé recibirá a Correcaminos de Colón

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó que el Béisbol Juvenil 2026 iniciará el 3 de enero, con el partido entre Coclé vs. Colón, en el Estadio José Antonio Remón Cantera en Aguadulce.

El juego de inauguración está programado para las 7:00 p.m., mientras que desde las 5:30 p.m. se llevará a cabo un acto inaugural para dar inicio a la gran fiesta del béisbol juvenil nacional.