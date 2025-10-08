Partido inaugural del Béisbol Juvenil 2026: Coclé recibirá a Correcaminos de Colón

La Federación Panameña de Béisbol (FEDEBEIS) informó que el Béisbol Juvenil 2026 iniciará el 3 de enero, con el partido entre Coclé vs. Colón, en el Estadio José Antonio Remón Cantera en Aguadulce.
Reglamento para el Béisbol Juvenil 2026
- Participación de peloteros mayores de 18 años: Se mantiene la disposición del reglamento actual, permitiendo la participación de dos lanzadores y dos jugadores de cuadro mayores de 18 años por equipo.
- Árbitros: Todas las series del campeonato contarán con cuatro árbitros en el terreno de juego.
- Congresillos administrativos y técnicos: Se acordó que se realizarán el lunes 22 de diciembre.
- Cada Liga Provincial deberá presentar un documento de aceptación de participación firmado y notariado por los padres o representantes legales de cada jugador.
- Se eliminará el listado infinito y se establecieron fechas claras para la entrega de documentación.
- Se permitirá el cambio de un jugador por cualquier motivo durante la Ronda Regular y la Ronda de Ocho, siempre y cuando provenga del roster de 40 jugadores o más.
Uso de bates y nuevo anexo de sanciones para el Béisbol Juvenil 2026
- Bates de madera de una sola pieza: bates compuestos con especificación BBCOR 0.50, oficialmente reconocidos y aprobados por la Federación Panameña de Béisbol.
- Bates KR3 modelo St. Marys
- Se aprobó la entrada en vigor del nuevo Anexo de Sanciones, el cual elimina el pago de multas en ciertos casos, sustituyéndolo por juegos de suspensión.