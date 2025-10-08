Informe de ACODECO: Canasta Básica en Panamá baja B/.1,61 en septiembre

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reportó una reducción de B/.1.61 en el costo más bajo de la Canasta Básica Familiar de Alimentos (CBFA) durante septiembre en los distritos de Panamá y San Miguelito.
Según el monitoreo mensual, el costo más económico en supermercados fue de B/.294.25, frente a B/.295.86 en agosto. En cambio, los precios en establecimientos de rutas (abarroterías y minisúper) mostraron un leve incremento de B/.0.25, alcanzando B/.344.25.
El Departamento de Información de Precios y Verificación (DIPREV) levantó datos de 59 productos en 89 establecimientos distribuidos en áreas como Bella Vista, Betania, Juan Díaz, Parque Lefevre, Pueblo Nuevo, San Francisco, Santa Ana, Calidonia, Panamá Este y San Miguelito. Las administraciones regionales realizaron monitoreos complementarios a nivel nacional.
Principales variaciones de precios de la Canasta Básica
Productos con disminución:
- Corvina: B/.8.88 por kg (-1.46%)
- Carne molida de primera: -B/.0.07 por kg (-1.43%)
- Lechuga: -B/.0.66 por kg (-19.81%)
- Tomate perita: -B/.0.40 por kg (-16.99%)
- Naranja: -B/.0.11 por kg (-8.11%)
Productos con incremento:
- Pollo entero: +B/.0.17 por kg
- Puerco liso: +B/.0.26 por kg
- Yuca: +B/.0.06 por kg
- Manzana roja mediana: +B/.0.01
- Piña: +B/.0.05 por kg
En septiembre, se mantuvo una diferencia de alrededor de B/.50.00 en el costo total de la canasta básica, siendo más económica en los supermercados, lo que representa una opción de mayor ahorro para los consumidores.
La Acodeco realiza estos monitoreos de manera mensual para proveer información veraz y actualizada, fomentando decisiones de compra informadas y fortaleciendo la transparencia en el mercado de alimentos.