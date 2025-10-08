Acodeco publica precios de exámenes médicos durante la Cinta Rosada y Celeste

En el marco de la Campaña de la Cinta Rosada y Celeste 2025, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia ( Acodeco ) realizó un monitoreo de precios en laboratorios privados del país, con el fin de orientar al público sobre los costos de los exámenes clínicos relacionados con la detección temprana del cáncer de mama y de próstata.

El estudio fue ejecutado por encuestadores del Departamento de Información de Precios y Verificación (DIPREV) y las administraciones regionales de Acodeco, quienes visitaron 73 establecimientos en las provincias de Panamá, Panamá Oeste, Colón, Darién, Coclé, Herrera, Los Santos, Chiriquí y Bocas del Toro.

Exámenes incluidos en el monitoreo de la ACODECO

Los precios recopilados corresponden a los siguientes exámenes:

Mamografía sin implantes: entre B/.32.00 y B/.70.00 .

entre . Ultrasonido de mama: desde B/.25.00 en Chiriquí hasta B/.90.00 en otras provincias.

desde hasta en otras provincias. Papanicolaou (PAP): desde B/.10.00 hasta B/.80.00 , cuando incluye consulta médica.

desde hasta , cuando incluye consulta médica. Antígeno prostático total y libre (PSA): desde B/.10.00 cada uno en Coclé y Chiriquí, hasta B/.60.00 por ambos.

La Acodeco destacó que la mayoría de los laboratorios ofrecen precios especiales durante octubre, en apoyo a la campaña de salud preventiva.

Comparativa con 2024

Al comparar con los resultados del año anterior, se observan precios similares o incluso reducciones en algunos casos. Por ejemplo, el costo más bajo del ultrasonido de mama bajó de B/.30.00 a B/.25.00, y el PSA total reflejó una disminución de B/.4.00.

La entidad reiteró su compromiso con la transparencia y la protección de los consumidores, poniendo a disposición los resultados completos del monitoreo en su sitio web www.acodeco.gob.pa.