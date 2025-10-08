Panamá reafirma su compromiso con la cooperación energética ante líderes mundiales

Durante la World Energy Week 2025, el ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, destacó que Panamá se consolida como un país confiable, abierto a la cooperación internacional y comprometido con la transición energética sostenible.

El ministro Orillac, en representación del Gobierno Nacional, reiteró ante líderes mundiales del World Energy Council (WEC) el impulso de proyectos clave como la interconexión eléctrica con Colombia, el Programa Nacional de Biocombustibles, y un cronograma transparente de licitaciones de energía y potencia para los próximos cuatro años.

Panamá reafirma ante líderes mundiales

image

“Panamá se proyecta como un país de puertas abiertas, ávido de buenas inversiones y con grandes proyectos en marcha”, afirmó Orillac. “Panamá se proyecta como un país de puertas abiertas, ávido de buenas inversiones y con grandes proyectos en marcha”, afirmó Orillac.

El evento, que reúne a más de 100 delegaciones internacionales, contó con la participación de Ángela Wilkinson, secretaria general del WEC; Adman Amin, presidente del Consejo Mundial de Energía; y Héctor Cotes, presidente del capítulo Panamá.

Cooperación regional e impulso sostenible

Orillac subrayó que la interconexión eléctrica con Colombia fortalecerá la integración energética regional, facilitando el intercambio eléctrico entre Centro y Sudamérica, y consolidando a Panamá como un eje estratégico en el desarrollo sostenible de la región.

Por su parte, Wilkinson expresó que la energía es la base del progreso humano y que el diálogo internacional es esencial para construir un futuro energético sostenible. La World Energy Week se celebra en Panamá del 6 al 9 de octubre de 2025, reuniendo a expertos, empresarios y líderes globales para debatir sobre los desafíos y oportunidades de la transición energética.