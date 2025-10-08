Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2025 - 12:08

Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a ver en vivo el partido Panamá vs. El Salvador

MUPA
Ana Canto
Por Ana Canto

La Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a ver la transmisión en vivo este viernes 10 de octubre, del partido de eliminatorias mundialistas Panamá vs. El Salvador, desde la Plaza del Lago, en Panamá Norte, a partir de las 7:00 p.m., desde la señal de RPC TV.

El evento contará con pantallas gigantes, activaciones culturales, animaciones con DJ en vivo y actividades recreativas para todas las edades.

Según el municipio, la jornada busca unir a las familias panameñas en torno al deporte y la convivencia sana, promoviendo espacios públicos donde la pasión por el fútbol se viva con alegría y respeto.

Embed - Alcaldia de Panama on Instagram: " ¡Ven y vive la emoción del partido Panamá vs El Salvador! Viernes 10 de octubre Plaza del Lago, Panamá Norte 7:00 p.m. Disfruta la transmisión en pantalla gigante, con activaciones culturales, DJ en vivo y diversión para toda la familia. ¡Te esperamos para apoyar juntos a la Sele! "

