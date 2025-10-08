Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a ver en vivo el partido Panamá vs. El Salvador.

La Alcaldía de Panamá invita a la ciudadanía a ver la transmisión en vivo este viernes 10 de octubre, del partido de eliminatorias mundialistas Panamá vs. El Salvador, desde la Plaza del Lago, en Panamá Norte, a partir de las 7:00 p.m., desde la señal de RPC TV.

El evento contará con pantallas gigantes, activaciones culturales, animaciones con DJ en vivo y actividades recreativas para todas las edades.

Según el municipio, la jornada busca unir a las familias panameñas en torno al deporte y la convivencia sana, promoviendo espacios públicos donde la pasión por el fútbol se viva con alegría y respeto.