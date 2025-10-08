Panamá Nacionales -  8 de octubre de 2025 - 13:18

Alcaldía de Panamá realizará feria de salud mental con servicios gratuitos este 10 de octubre

La Alcaldía de Panamá realizará una feria de salud mental en el edificio Hatillo con servicios médicos gratuitos, vacunación y pruebas de VIH.

MUPA
Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Alcaldía de Panamá anunció la realización de una feria de salud mental este viernes 10 de octubre, en el edificio Hatillo, desde las 8:00 a.m. hasta las 12:00 m.d., con el objetivo de promover el bienestar integral y ofrecer atención gratuita a la comunidad.

Durante la jornada, los asistentes podrán acceder a diversos servicios médicos gratuitos, entre ellos:

  • Medicina general
  • Psicología
  • Fonoaudiología
  • Optometría
  • Referencias para mamografía
  • Pruebas de VIH

Además, se llevará a cabo una jornada de vacunación para adultos, así como toma de presión arterial, medición de glicemia capilar y orientación odontológica, contribuyendo a la detección temprana y prevención de enfermedades.

La iniciativa forma parte de las acciones municipales por el Día Mundial de la Salud Mental, que busca sensibilizar a la población sobre la importancia de cuidar la mente y el cuerpo.

