MiAmbiente recolecta 212 toneladas de desechos en Panamá Viejo

Un total de 212 toneladas de desechos fueron recolectadas en el área de Panamá Viejo durante la XXXIV Gran Jornada Nacional de Limpieza de Playas, Costas y Ríos, realizada el pasado 21 de septiembre, según informó el Ministerio de Ambiente ( MiAmbiente ) .

MiAmbiente recolecta toneladas de desechos

De acuerdo con el informe técnico oficial, entre los materiales más recuperados se identificaron plásticos PET (111.80 lb), plásticos LDPE (11.40 lb), plásticos HDPE (3.50 lb), latas de aluminio (7.45 lb), envases tetrapack (9.25 lb) y cartón (67.60 lb).

Durante la jornada también se encontraron defensas de automóviles, electrodomésticos y llantas, entre otros residuos sólidos, evidencia del impacto de los desechos en el ecosistema costero.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1976002471550927199&partner=&hide_thread=false Un total de 212 toneladas de desechos fueron recolectados en Panamá Viejo durante la XXXIV Gran Jornada Nacional de Limpieza de Playas, Costas y Ríos el pasado 21 de septiembre, informó @MiAmbientePma.



De acuerdo con el informe técnico, dentro de los materiales recuperados se… pic.twitter.com/hRdMvZrrQx — Telemetro Reporta (@TReporta) October 8, 2025

Los materiales reciclables fueron segregados y reaprovechados, permitiendo su reincorporación a procesos de reciclaje. Sin embargo, este grupo representó solo un pequeño porcentaje del total recolectado.

Jornada nacional de limpieza

La actividad contó con la participación de más de 3,000 voluntarios de instituciones públicas, empresas privadas, organizaciones ambientales y grupos comunitarios, quienes trabajaron junto a 15 vehículos de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) encargados del traslado de los residuos.

Esta jornada forma parte del esfuerzo nacional por fomentar la educación ambiental y la gestión responsable de los desechos sólidos, con el objetivo de reducir la contaminación en las costas y proteger la biodiversidad marina.