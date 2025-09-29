MiAmbiente rescata perezoso lesionado en Valle Dorado

El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) informó que sus guardaparques del Polígono de Tiro de Emperador y Balboa Oeste rescataron un perezoso de dos dedos en el sector Valle Dorado, tras recibir un reporte ciudadano sobre el animal en peligro.
El perezoso presentaba lesiones que requerían atención inmediata, por lo que fue trasladado a la clínica veterinaria de Camino de Cruces, donde recibirá cuidado especializado para asegurar su pronta recuperación.
MiAmbiente rescata perezoso de dos dedos en Valle Dorado
Este rescate destaca la labor de MiAmbiente en la protección de la fauna silvestre y la importancia de que la ciudadanía reporte animales en riesgo, permitiendo acciones oportunas que eviten lesiones graves o la pérdida de especies.
El Ministerio recuerda que el perezoso de dos dedos es una especie protegida y que su cuidado y rescate son esenciales para conservar la biodiversidad de Panamá.