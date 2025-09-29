Isla Cañas Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 08:59

MiAmbiente: Más de 1,400 tortugas lora anidan en santuario natural

Isla Cañas recibió más de 1,400 tortugas lora para anidar. MiAmbiente resalta la importancia de conservar playas y mares para proteger la especie.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

En Isla Cañas, provincia de Los Santos, cuando más de 1,400 tortugas lora arribaron a sus costas para anidar, confirmando a esta playa como uno de los santuarios más importantes para la especie en el Pacífico panameño. El Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) destacó que cada arribada es “una muestra de la fuerza de la vida y del porqué se deben seguir cuidando las playas y mares”.

Isla Cañas: un santuario natural de MiAmbiente

La playa de Isla Cañas es reconocida por ser un lugar de protección para estas viajeras marinas, que recorren miles de kilómetros hasta llegar a este punto para desovar.

Guardaparques y comunidades locales trabajan de la mano con las autoridades para garantizar la conservación de los nidos y la seguridad de las tortugas, cuya especie se encuentra en estado vulnerable.

Turismo ecológico y conservación

Además de su valor ambiental, el avistamiento de tortugas lora impulsa el turismo de naturaleza en la región, atrayendo visitantes interesados en observar de cerca este fenómeno único que combina belleza y conciencia ecológica.

