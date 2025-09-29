Panama Black Weekend del 3 al 5 de octubre: centros comerciales y recomendaciones de ACODECO

Comercios y centros comerciales del país se preparan para el Panama Black Weekend 2025, programado del 3 al 5 de octubre. Ante este evento, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) ha emitido una serie de recomendaciones para que los ciudadanos realicen compras exitosas.

En este sentido, la entidad destaca que todos los agentes económicos deben cumplir con las normativas vigentes, incluyendo:

Colocar el precio real de los productos o artículos.

Brindar información clara y detallada al comprador.

Cumplir con las validaciones y condiciones de las garantías ofrecidas.

Panama Black Weekend 2025: centros comerciales que participan

Albrook Mall Altaplaza Towncenter Westland Mall Soho Mall Megamall Centro comercial Los Pueblos Plaza Terronal Colón 2000 Santiago Mall Federal Mall Chiriquí Atrio de Costa del Este Balboa Boutiques Los Andes Mall Atrio Mall

Panamá brinda una experiencia de compras inigualable, gracias a su ubicación estratégica, variedad comercial y comodidad, todo en un solo lugar.

La Autoridad de Turismo indicó que el país cuenta con uno de los impuestos más bajos de la región (solo 7%), lo que se traduce en más ahorro y más productos por llevar.