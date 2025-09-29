Panama Black Weekend 2025 Nacionales -  29 de septiembre de 2025 - 13:02

Panama Black Weekend del 3 al 5 de octubre: centros comerciales y recomendaciones de ACODECO

Centros comerciales del país se preparan para el Panama Black Weekend 2025, programado a llevar a cabo del 3 al 5 de octubre.

Panama Black Weekend del 3 al 5 de octubre de 2025.

Panama Black Weekend del 3 al 5 de octubre de 2025.

Ana Canto
Por Ana Canto

Comercios y centros comerciales del país se preparan para el Panama Black Weekend 2025, programado del 3 al 5 de octubre. Ante este evento, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) ha emitido una serie de recomendaciones para que los ciudadanos realicen compras exitosas.

En este sentido, la entidad destaca que todos los agentes económicos deben cumplir con las normativas vigentes, incluyendo:

  • Colocar el precio real de los productos o artículos.
  • Brindar información clara y detallada al comprador.
  • Cumplir con las validaciones y condiciones de las garantías ofrecidas.

Panama Black Weekend 2025: centros comerciales que participan

  1. Albrook Mall
  2. Altaplaza
  3. Towncenter
  4. Westland Mall
  5. Soho Mall
  6. Megamall
  7. Centro comercial Los Pueblos
  8. Plaza Terronal
  9. Colón 2000
  10. Santiago Mall
  11. Federal Mall
  12. Chiriquí
  13. Atrio de Costa del Este
  14. Balboa Boutiques
  15. Los Andes Mall
  16. Atrio Mall

Panamá brinda una experiencia de compras inigualable, gracias a su ubicación estratégica, variedad comercial y comodidad, todo en un solo lugar.

La Autoridad de Turismo indicó que el país cuenta con uno de los impuestos más bajos de la región (solo 7%), lo que se traduce en más ahorro y más productos por llevar.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1972713932826513829&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

Panamá Black Weekend 2025 será del 3 al 5 de octubre con descuentos de hasta 70%

Aprehenden exrepresentante y extesorero de Chagres por peculado

Policía Nacional aprehende a sospechoso de homicidio

Recomendadas

Más Noticias