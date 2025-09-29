Panama Black Weekend del 3 al 5 de octubre: centros comerciales y recomendaciones de ACODECO

Comercios y centros comerciales del país se preparan para el Panama Black Weekend 2025, programado del 3 al 5 de octubre. Ante este evento, la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (ACODECO) ha emitido una serie de recomendaciones para que los ciudadanos realicen compras exitosas.
- Colocar el precio real de los productos o artículos.
- Brindar información clara y detallada al comprador.
- Cumplir con las validaciones y condiciones de las garantías ofrecidas.
Panama Black Weekend 2025: centros comerciales que participan
- Albrook Mall
- Altaplaza
- Towncenter
- Westland Mall
- Soho Mall
- Megamall
- Centro comercial Los Pueblos
- Plaza Terronal
- Colón 2000
- Santiago Mall
- Federal Mall
- Chiriquí
- Atrio de Costa del Este
- Balboa Boutiques
- Los Andes Mall
- Atrio Mall
Panamá brinda una experiencia de compras inigualable, gracias a su ubicación estratégica, variedad comercial y comodidad, todo en un solo lugar.
La Autoridad de Turismo indicó que el país cuenta con uno de los impuestos más bajos de la región (solo 7%), lo que se traduce en más ahorro y más productos por llevar.