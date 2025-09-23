Panamá Black Weekend 2025 será del 3 al 5 de octubre con descuentos de hasta 70%

El esperado Panamá Black Weekend se llevará a cabo este año del 3 al 5 de octubre, con la participación de 16 centros comerciales a nivel nacional, que ofrecerán descuentos de hasta el 70% y promociones especiales para compradores locales e internacionales.

Panamá Black Weekend 2025 ya tiene fecha

Cifras del evento

+20,000 marcas participantes

3,000 comercios

15 plazas y centros comerciales

Desde su primera edición, el Panamá Black Weekend ha crecido exponencialmente, atrayendo a miles de visitantes y consolidándose como una tradición comercial esperada cada año.

Este evento no solo impulsa el consumo interno, sino que también se ha convertido en un atractivo turístico de compras, generando movimiento económico en hoteles, restaurantes y servicios de transporte.