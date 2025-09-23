Colón Nacionales -  23 de septiembre de 2025 - 12:57

Ministro de Seguridad aclara situación de pago de primas de antigüedad a expolicías

El ministro de Seguridad informó que se están implementando los mecanismos necesarios para efectuar el pago de la prima de antigüedad a expolicías.

Este lunes 23 de septiembre, seis alcaldes de la provincia de Colón se reunieron con el ministro de Seguridad Pública, Frank Ábrego, para abordar los altos índices de criminalidad, que han derivado en homicidios y un notable aumento de la violencia.

Según estadísticas, en lo que va del 2025 se han registrado 80 asesinatos en Colón.

Pago de prima de antigüedad para expolicías

Durante una intervención con los periodistas, Ábrego informó que se están implementando los mecanismos necesarios para efectuar el pago de la prima de antigüedad a 50 expolicías, luego de que el año pasado no se otorgara la partida correspondiente para este desembolso.

"Este año, el MEF nuevamente no nos dio la partida para el pago de la antigüedad para el otro año. El día jueves vamos a la Asamblea a hablar con los señores diputados a ver si podemos conseguir las respectivas partidas", señaló el ministro.

Hasta la fecha, ya se ha realizado el pago de 3 millones de dólares, mientras que 7 millones adicionales están siendo evaluados por la Contraloría General de la República para su aprobación.

