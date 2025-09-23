Costa Rica detiene a costarricense solicitado por Panamá por narcotráfico para extradición

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica , junto con la oficina de la Interpol en ese país, informó este martes sobre la detención de un costarricense de apellido Villalobos, solicitado por Panamá como sospechoso de narcotráfico.

El arresto se realizó en Golfito, localidad del sur de Costa Rica cercana a la frontera panameña, en cumplimiento de la orden internacional. Las autoridades panameñas reclaman a Villalobos para que enfrente un proceso judicial.

Según explicó el director del OIJ, Randall Zúñiga, Villalobos fue detenido en 2016 en aguas panameñas, a bordo de una lancha en la que se transportaban 500 paquetes de cocaína. A pesar de contar con medidas cautelares, el acusado logró regresar a Costa Rica.

Extradición de Costa Rica y proceso judicial en Panamá

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Costa Rica y la oficina de la Interpol en el país anunciaron este martes la detención de un costarricense de apellido Villalobos, quien es considerado como "extraditable" al ser requerido por Panamá como sospechoso de narcotráfico.

El OIJ señaló que este es el sexto costarricense considerado “extraditable” tras la reforma constitucional aprobada en mayo pasado, que permite la extradición de nacionales únicamente en casos de narcotráfico y terrorismo.

Hasta ahora, ninguno de los detenidos ha aceptado la extradición voluntaria, lo que podría alargar los procesos por varios meses.

Villalobos permanecerá bajo custodia de las autoridades costarricenses mientras se analiza la documentación aportada por Panamá. Finalmente, será un Tribunal Penal el que decida si se cumplen los requisitos legales para proceder con la extradición.

FUENTE: EFE