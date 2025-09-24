Estados Unidos Nacionales -  24 de septiembre de 2025 - 07:14

Presidente Mulino participa en recepción oficial de Trump en EE.UU.

El presidente José Raúl Mulino asistió a una recepción de Donald Trump en EE.UU., junto a líderes como Zelenski, Milei, Peña y Boluarte.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, participó este martes en una recepción oficial ofrecida por el mandatario de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante el evento, Mulino compartió con otros jefes de Estado, entre ellos Volodímir Zelenski (Ucrania), Javier Milei (Argentina), Santiago Peña (Paraguay) y Dina Boluarte (Perú), entre otros líderes internacionales.

La reunión se enmarca en los encuentros diplomáticos de alto nivel que buscan fortalecer relaciones multilaterales y abrir espacios de cooperación en temas estratégicos.

