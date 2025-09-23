Presidente Mulino participa en apertura del Debate General de la ONU 2025

El Presidente de la República , José Raúl Mulino, participó este martes en la apertura del Debate General del 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, cuyo lema este año es: “Mejor juntos: 80 años y más por la paz, el desarrollo y los derechos humanos”.

A su llegada, Mulino fue recibido con saludo de honor por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, quien dio inicio al debate, que comenzó con los discursos de Brasil, Estados Unidos, Indonesia, Perú, Corea del Sur y otros países.

Presidente Mulino participa en la apertura del Debate General

image

Antes de ingresar al plenario, el Presidente Mulino sostuvo conversaciones bilaterales con el Rey de España, Felipe VI, y el Presidente de Uruguay, Yamandú Orsi.

El discurso de Panamá está programado para mañana miércoles en quinta posición, después de Argelia, Ucrania, Mónaco e Irán. Durante la jornada, Mulino también tendrá encuentros con representantes de empresas internacionales, como el CMA CGD Group, reforzando la presencia panameña en temas de desarrollo y cooperación.