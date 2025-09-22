Presidente Mulino busca atraer inversiones de Kuwait y fortalecer lazos

El presidente de la República , José Raúl Mulino, sostuvo este lunes en Nueva York una reunión con el Príncipe Heredero de Kuwait, Sabah Al-Khaled Al-Hamad, a quien invitó a establecer una embajada en Panamá, como parte de la estrategia para fortalecer las relaciones bilaterales y abrir mayores espacios de cooperación.

Mulino destacó las ventajas que ofrece el país como destino de inversión, con megaproyectos de infraestructura y el potencial del hub logístico panameño como puerta de entrada al mercado latinoamericano.

Por su parte, el heredero kuwaití planteó la posibilidad de avanzar en la firma de un tratado de doble tributación, inversión y financiamiento, lo que permitiría al país árabe apoyar proyectos en áreas clave como energía, salud, comunicaciones y puertos.

Presidente Mulino pone a Panamá en la ruta de las inversiones de Kuwait

Asimismo, el presidente panameño invitó a Kuwait a participar en el II Foro Económico de América Latina respaldado por la CAF, que se celebrará en la Ciudad de Panamá en enero de 2026, así como en la próxima Expocomer.

Durante el encuentro también se resaltó la conexión entre ambos países a través de espacios multilaterales: Panamá ostenta actualmente la Presidencia Pro Tempore del SICA y de la AEC, organismos donde Kuwait figura como país observador.

Con este acercamiento, Panamá apunta a dinamizar sus relaciones con Medio Oriente y proyectarse como un socio confiable para atraer nuevas inversiones estratégicas.