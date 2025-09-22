Premios Juventud 2025: Artistas que se presentarán ¡Marc Anthony y Willie Colón en la lista!

Este jueves 25 de septiembre se celebrarán en Panamá los Premios Juventud 2025 , con la participación en vivo de más de 40 artistas, tanto nacionales como internacionales. Conoce aquí la lista completa de los artistas invitados.

Embed - Premios Juventud on Instagram: "¡El ícono de la música latina está de vuelta! @marcanthony sube al escenario de #PremiosJuventud junto a @wisinofficial para un LANZAMIENTO GLOBAL que nadie se puede perder Jueves, 25 de septiembre a las 7P/6C por @univision y @vix "

Embed - Premios Juventud on Instagram: " ¡Leyenda en la casa! @realwilliecolon, pionero de la salsa, maestro del trombón y figura emblemática de Fania All Stars, se une al opening de #PremiosJuventud para rendir homenaje a Panamá con su icónico éxito “La Murga” ¡Prepárense, porque con este clásico nadie se quedará sentado! Jueves, 25 de septiembre a las 7P/6C por @univision y @vix " View this post on Instagram A post shared by Premios Juventud (@premiosjuventud)

¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?

Los Premios Juventud se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Telemetro y RPC, a partir de las 4:00 p.m., para que todo Panamá pueda ser parte de uno de los eventos más relevantes de la música latinoamericana.

La transmisión también estará disponible en línea mediante el portal web Telemetro.com y el canal de YouTube de La Mordida.