Premios Juventud 2025: Artistas que se presentarán ¡Marc Anthony y Willie Colón en la lista!

Este jueves 25 de septiembre se celebrarán en Panamá los Premios Juventud 2025, con la participación en vivo de más de 40 artistas, tanto nacionales como internacionales. Conoce aquí la lista completa de los artistas invitados.
Premios Juventud 2025: Artistas confirmados en la lista oficial de presentaciones
- Camilo
- Farruko
- Boza
- Los Rabanes
- Grupo Firme
- Bad Gyal
- Maluma
- Morat
- Lola Índigo
- Alleh y Yorghaki
- Xavi
- Carlos Vives
- Mike Towers
- Grupo Niche
- Sergio George
- Silvestre Dangond
- Yami Safdie
- Emilia
- Alemán
- Fonseca
- Esaú Ortiz
- Luis BPM
- Dímelo Flow
- Wisin
- Rich Yashel
- Omar Alfano
- Nampa Básico
- Mari La Carajita
- Marc Antony
- Makaco El Cerebro
- Kevin Aguilar
- Hamilton
- Gloria Trevi
- DND
- Los Gaitanes
- Erika Ender
- Camila Fernández
- Sech
- Willie Colón
- Samy y Sandra Sandoval
- Natti Natasha
- Nando Boom
¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?
Los Premios Juventud se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Telemetro y RPC, a partir de las 4:00 p.m., para que todo Panamá pueda ser parte de uno de los eventos más relevantes de la música latinoamericana.
La transmisión también estará disponible en línea mediante el portal web Telemetro.com y el canal de YouTube de La Mordida.