22 de septiembre de 2025 - 15:44

Premios Juventud 2025: Artistas que se presentarán ¡Marc Anthony y Willie Colón en la lista!

Este jueves 25 de septiembre se celebrarán en Panamá los Premios Juventud 2025, con la participación en vivo de más de 40 artistas.

Ana Canto
Por Ana Canto

Este jueves 25 de septiembre se celebrarán en Panamá los Premios Juventud 2025, con la participación en vivo de más de 40 artistas, tanto nacionales como internacionales. Conoce aquí la lista completa de los artistas invitados.

Premios Juventud 2025: Artistas confirmados en la lista oficial de presentaciones

  1. Camilo
  2. Farruko
  3. Boza
  4. Los Rabanes
  5. Grupo Firme
  6. Bad Gyal
  7. Maluma
  8. Morat
  9. Lola Índigo
  10. Alleh y Yorghaki
  11. Xavi
  12. Carlos Vives
  13. Mike Towers
  14. Grupo Niche
  15. Sergio George
  16. Silvestre Dangond
  17. Yami Safdie
  18. Emilia
  19. Alemán
  20. Fonseca
  21. Esaú Ortiz
  22. Luis BPM
  23. Dímelo Flow
  24. Wisin
  25. Rich Yashel
  26. Omar Alfano
  27. Nampa Básico
  28. Mari La Carajita
  29. Marc Antony
  30. Makaco El Cerebro
  31. Kevin Aguilar
  32. Hamilton
  33. Gloria Trevi
  34. DND
  35. Los Gaitanes
  36. Erika Ender
  37. Camila Fernández
  38. Sech
  39. Willie Colón
  40. Samy y Sandra Sandoval
  41. Natti Natasha
  42. Nando Boom
¿Dónde ver los Premios Juventud 2025?

Los Premios Juventud se transmitirá en vivo a través de las pantallas de Telemetro y RPC, a partir de las 4:00 p.m., para que todo Panamá pueda ser parte de uno de los eventos más relevantes de la música latinoamericana.

La transmisión también estará disponible en línea mediante el portal web Telemetro.com y el canal de YouTube de La Mordida.

