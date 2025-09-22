Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2025 - 13:53

Calendario de pagos a jubilados y pensionados de octubre 2025

Jubilados, esperan recibir el pago de intereses del CEPADEM, luego que la Corte aprobara la Ley 727, el cual establece su entrega.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

La Caja de Seguro Social (CSS) confirmó las fechas de pago para jubilados y pensionados correspondientes a la primera y segunda quincena de octubre de 2025. Los beneficiarios esperan recibir el segundo pago del bono permanente antes de finalizar el mes de agosto, tal como lo establece la Ley.

Calendario de pagos a jubilados y pensionados en octubre 2025

Según el calendario oficial, el pago del mes se realizará de la siguiente manera:

Pagos por ACH

  • viernes 3 de octubre
  • lunes 20 de octubre

Pagos por Cheque

  • martes 6 de octubre
  • miércoles 21 de octubre

Los beneficiarios que cobran por cheque deberán retirar sus pagos en los centros habilitados por la CSS. Para más detalles sobre el calendario de pagos de 2025, los interesados pueden consultar la página web oficial de la entidad.

