Panamá Nacionales -  22 de septiembre de 2025 - 14:59

Agroferias del martes y miércoles: lista completa de puntos a nivel nacional

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el martes 23 y miércoles 24 de septiembre a nivel nacional.

Agroferias del IMA.
Agroferias del IMA.@ IMA
Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.

Agroferias del martes 23 de septiembre

Herrera

  • Cancha comunal de Bahía Honda, distrito de Pesé.

Los Santos

  • Junta Comunal de Las Trancas, distrito de Guararé.

Panamá Este

  • Parque Ceferino Delgado, corregimiento de Cañitas, distrito de Chepo.

Coclé

  • Junta comunal, atrás del Mercado Público de Antón, corregimiento de El Valle.

Darién

  • Plaza Santa Librada, corregimiento de Yaviza, distrito de Pinogana.

Panamá Oeste

  • Instalaciones de Palma Real, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira.

Colón

  • Campo deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, distrito de Donoso.

Chiriquí

  • Rancho comunal de El Valle, distrito de David.

Panamá

  • Hangar de la junta comunal de Villa Milagros, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.

Veraguas

  • Casa comunal de El Barrizal, distrito de Calobre.

Agroferia del miércoles 24 de septiembre

Veraguas

  • Entrada de La Arena, corregimiento La María, distrito de Las Palmas.

Panamá Oeste

  • Parque Libertados, corregimiento Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.

Panamá Este

  • Junta Comunal de Tortí, distrito de Chepo.

Chiriquí

  • Cancha Comunal de San Vicente, distrito de Bugaba.

Panamá

  • Los Nogales #2, corregimiento de Las Mañanitas, distrito de Panamá.
  • Cancha de Basquetbol de Brisas del Golf, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito.

Los Santos

  • Junta Comunal de El Poderoso, distrito de Las Tablas.

Herrera

  • Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.
