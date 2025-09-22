Agroferias del martes y miércoles: lista completa de puntos a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el martes 23 y el miércoles 24 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables y su cédula de identidad.
- Cancha comunal de Bahía Honda, distrito de Pesé.
Los Santos
- Junta Comunal de Las Trancas, distrito de Guararé.
Panamá Este
- Parque Ceferino Delgado, corregimiento de Cañitas, distrito de Chepo.
Coclé
- Junta comunal, atrás del Mercado Público de Antón, corregimiento de El Valle.
Darién
- Plaza Santa Librada, corregimiento de Yaviza, distrito de Pinogana.
Panamá Oeste
- Instalaciones de Palma Real, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira.
Colón
- Campo deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, distrito de Donoso.
Chiriquí
- Rancho comunal de El Valle, distrito de David.
Panamá
- Hangar de la junta comunal de Villa Milagros, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.
Veraguas
- Casa comunal de El Barrizal, distrito de Calobre.
Agroferia del miércoles 24 de septiembre
Veraguas
- Entrada de La Arena, corregimiento La María, distrito de Las Palmas.
Panamá Oeste
- Parque Libertados, corregimiento Barrio Balboa, distrito de La Chorrera.
Panamá Este
- Junta Comunal de Tortí, distrito de Chepo.
Chiriquí
- Cancha Comunal de San Vicente, distrito de Bugaba.
Panamá
- Los Nogales #2, corregimiento de Las Mañanitas, distrito de Panamá.
- Cancha de Basquetbol de Brisas del Golf, corregimiento Rufina Alfaro, distrito de San Miguelito.
Los Santos
- Junta Comunal de El Poderoso, distrito de Las Tablas.
Herrera
- Cancha comunal de El Cedro, distrito de Los Pozos.