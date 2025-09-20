Panamá Nacionales -  20 de septiembre de 2025 - 14:10

IMA confirma calendario de Agroferias a realizarse la próxima semana a nivel nacional

Lista confirmada de las Agroferias del IMA que se realizarán el lunes 22 de martes 23 de septiembre a nivel nacional.

Ana Canto
Por Ana Canto

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el lunes 22 y martes 23 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.

Agroferias del lunes 22 de septiembre

Panamá Oeste

  • Auditorium cultural de Capira, distrito de Capira.

Panamá

Predios de la Junta Comunal Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.

Agroferias del martes 23 de septiembre

Herrera

  • Cancha comunal de Bahí Honda, distrito de Pesé.

Los Santos

  • Junta Comunal de Las Trancas, distrito de Guararé.

Panamá Este

  • Parque Ceferino Delgado, corregimiento de Cañitas, distrito de Chepo.

Coclé

  • Atrás del Mercado Público de Antón, corregimiento de El Valle.

Darién

  • Plaza Santa Librada, corregimiento de Yaviza, distrito de Pinogana.

Panamá Oeste

  • Instalaciones de Palma Real, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira.

Colón

  • Campo deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, distrito de Donoso.

Chiriquí

  • Rancho comunal de El Valle, distrito de David.

Panamá

  • Hangar de la junta comunal de Villa Milagros, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.

Veraguas

  • Casa comunal de El Barrizal, distrito de Calobre.
