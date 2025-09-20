IMA confirma calendario de Agroferias a realizarse la próxima semana a nivel nacional

El Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) anunció las Agroferias que se realizarán el lunes 22 y martes 23 de septiembre a nivel nacional partir de las 8:00 a.m. Se recuerda a la ciudadanía asistir con sus bolsas reutilizables.
- Auditorium cultural de Capira, distrito de Capira.
Panamá
Predios de la Junta Comunal Mateo Iturralde, distrito de San Miguelito.
Agroferias del martes 23 de septiembre
Herrera
- Cancha comunal de Bahí Honda, distrito de Pesé.
Los Santos
- Junta Comunal de Las Trancas, distrito de Guararé.
Panamá Este
- Parque Ceferino Delgado, corregimiento de Cañitas, distrito de Chepo.
Coclé
- Atrás del Mercado Público de Antón, corregimiento de El Valle.
Darién
- Plaza Santa Librada, corregimiento de Yaviza, distrito de Pinogana.
Panamá Oeste
- Instalaciones de Palma Real, corregimiento de Santa Rosa, distrito de Capira.
Colón
- Campo deportivo de Río Indio, corregimiento de Río Indio, distrito de Donoso.
Chiriquí
- Rancho comunal de El Valle, distrito de David.
Panamá
- Hangar de la junta comunal de Villa Milagros, corregimiento Ernesto Córdoba Campos, distrito de Panamá.
Veraguas
- Casa comunal de El Barrizal, distrito de Calobre.