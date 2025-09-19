Calendario escolar 2026: Todos los días libres para los estudiantes del sector oficial y particular

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, según el calendario escolar 2026 para estudiantes de centros educativos oficiales y particulares, se han establecido ocho días libres, con motivo de la conmemoración de la Semana Santa y las Fiestas Patrias.
Calendario Escolar 2026: Días libres para los estudiantes
- Jueves 2 y viernes 3 de abril: Jueves y Viernes Santo
- Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
- Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos
- Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
- Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
- Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
- Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España
- Martes 8 de diciembre: Día de La Madre
Calendario escolar 2026
Semana de organización docente: del 23 al 27 de febrero.
Primer Trimestre
- Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.
Primer receso escolar
- Del lunes 1 al viernes 5 de junio.
Segundo trimestre
- Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.
Segundo receso escolar
- Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.
Tercer trimestre
- Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.
Balance y graduaciones
- Del 14 al 18 de diciembre.