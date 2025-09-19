Panamá Nacionales -  19 de septiembre de 2025 - 18:00

Calendario escolar 2026: Todos los días libres para los estudiantes del sector oficial y particular

El calendario escolar 2026 contempla una duración de 42 semanas, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.° 49, del 8 de septiembre de 2025.

El Ministerio de Educación (MEDUCA) informó que, según el calendario escolar 2026 para estudiantes de centros educativos oficiales y particulares, se han establecido ocho días libres, con motivo de la conmemoración de la Semana Santa y las Fiestas Patrias.

El cronograma de clases contempla una duración de 42 semanas, de acuerdo con lo dispuesto en el Decreto Ejecutivo N.° 49, del 8 de septiembre de 2025.

Calendario Escolar 2026: Días libres para los estudiantes

  1. Jueves 2 y viernes 3 de abril: Jueves y Viernes Santo
  2. Viernes 1 de mayo: Día del Trabajador
  3. Lunes 2 de noviembre: Día de los Difuntos
  4. Martes 3 de noviembre: Separación de Panamá de Colombia
  5. Miércoles 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
  6. Jueves 5 de noviembre: Día de la Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
  7. Martes 10 de noviembre: Grito de Independencia de España
  8. Martes 8 de diciembre: Día de La Madre

Calendario escolar 2026

Semana de organización docente: del 23 al 27 de febrero.

Primer Trimestre

  • Desde el lunes 2 de marzo al viernes 29 de mayo.

Primer receso escolar

  • Del lunes 1 al viernes 5 de junio.

Segundo trimestre

  • Desde el lunes 8 de junio al viernes 4 de septiembre.

Segundo receso escolar

  • Del lunes 7 al viernes 11 de septiembre.

Tercer trimestre

  • Desde el lunes 14 de septiembre al viernes 11 de diciembre.

Balance y graduaciones

  • Del 14 al 18 de diciembre.
