Calendario escolar 2025: descubre todos los días libres del tercer trimestre

Según el calendario escolar 2025, el tercer trimestre iniciará el lunes 22 de septiembre y concluirá el viernes 19 de diciembre.

De acuerdo con el calendario escolar 2025, el tercer trimestre incluye 7 días libres para los estudiantes de primaria, premedia y media. El último periodo escolar dará inicio el lunes 22 de septiembre y concluirá el viernes 19 de diciembre, con una duración de 13 semanas de clases.

Días libres para estudiantes durante el tercer trimestre

  1. Lunes 3 de noviembre: Día de la Independencia de Panamá de Colombia
  2. Martes 4 de noviembre: Día de los Símbolos Patrios
  3. Miércoles 5 de noviembre: Consolidación de la Separación de Panamá de Colombia
  4. Lunes 10 de noviembre: Grito de Independencia
  5. Viernes 28 de noviembre: Independencia de Panamá de España
  6. Lunes 8 de diciembre: Día de las Madres
  7. Jueves 25 de diciembre: Navidad

Calendario escolar 2025: Fecha de inicio y culminación del 3er trimestre

Tercer trimestre

  • Del lunes 22 de septiembre al viernes 19 de diciembre de 2025 (13 semanas).

Periodo de balance y graduaciones de los estudiantes

  • Del lunes 22 de diciembre al martes 30 de diciembre (1 semana).
