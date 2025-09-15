Calendario escolar 2025: descubre todos los días libres del tercer trimestre.

De acuerdo con el calendario escolar 2025, el tercer trimestre incluye 7 días libres para los estudiantes de primaria, premedia y media. El último periodo escolar dará inicio el lunes 22 de septiembre y concluirá el viernes 19 de diciembre, con una duración de 13 semanas de clases.
Calendario escolar 2025: Fecha de inicio y culminación del 3er trimestre
Tercer trimestre
- Del lunes 22 de septiembre al viernes 19 de diciembre de 2025 (13 semanas).
Periodo de balance y graduaciones de los estudiantes
- Del lunes 22 de diciembre al martes 30 de diciembre (1 semana).