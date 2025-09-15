Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 15:26

Diputado Ernesto Cedeño revela listado de entidades con seguros colectivos

El diputado Ernesto Cedeño divulgó que entidades estatales mantienen seguros colectivos de salud y vida para funcionarios por más de $90 millones.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El diputado Ernesto Cedeño dio a conocer el listado de entidades estatales que mantienen seguros colectivos privados de salud y vida para sus funcionarios, cuyo costo supera los 90 millones de dólares. Cedeño precisó que además de estas instituciones, existen otras exceptuadas del control previo, aunque se desconoce el monto que destinan a este beneficio.

El tema de los seguros colectivos ha generado debate público por el impacto que representa en las finanzas del Estado, en contraste con los retos de financiamiento que enfrentan servicios básicos como salud y educación.

El diputado señaló que la información forma parte de su labor de fiscalización y reiteró la necesidad de promover mayor transparencia en el uso de los recursos públicos.

