Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 12:02

Tribunal Electoral autoriza recolección de firmas para revocatoria de mandato contra Paulette Thomas

El Tribunal Electoral aprobó la recolección de firmas para solicitar la revocatoria de la diputada independiente Paulette Thomas.

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Tribunal Electoral (TE) autorizó la recolección de firmas de respaldo para la solicitud de revocatoria de mandato contra la diputada independiente Paullette Thomas.

Según el boletín del TE, el proceso inició el sábado 13 de septiembre y se extenderá hasta el 10 de enero de 2026. La solicitud, promovida por Rubén Darío de la Rosa Caballero, requiere firmas equivalentes al 30% de los 167,207 electores inscritos en el padrón electoral 2024 del distrito de Panamá, es decir, 50,162 firmas.

El TE supervisará todo el proceso para garantizar que la recolección de firmas cumpla con los requisitos legales y los estándares de transparencia.

