Baruma, puma rescatado en Chiriquí, llega al Parque Municipal Summit

El Jardín Botánico y Parque Municipal Summit dio la bienvenida a su nuevo inquilino, un puma llamado Baruma, rescatado en la provincia de Chiriquí, donde permaneció 15 años en cautiverio y en condiciones de riesgo.

El Jardín Botánico y Parque Municipal Summit tiene un nuevo inquilino bajo su cuidado.



Se trata de Baruma un puma rescatado en Chiriquí, donde pasó 15 años en cautiverio "y en condiciones de riesgo".

El traslado de Baruma al parque busca garantizar su bienestar, proporcionándole un ambiente seguro y natural, donde podrá recibir atención especializada y disfrutar de mayor libertad, bajo el cuidado del personal del Summit.

Este rescate forma parte de los esfuerzos del parque por proteger y rehabilitar fauna silvestre en Panamá, promoviendo la conservación y educación ambiental entre visitantes y la comunidad.