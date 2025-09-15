Panamá Nacionales -  15 de septiembre de 2025 - 13:13

Baruma, puma rescatado en Chiriquí, llega al Parque Municipal Summit

El Jardín Botánico y Parque Municipal Summit recibe a Baruma, un puma rescatado en Chiriquí tras 15 años en cautiverio y condiciones de riesgo.

Baruma

Baruma, puma rescatado en Chiriquí

Noemí Ruíz
Por Noemí Ruíz

El Jardín Botánico y Parque Municipal Summit dio la bienvenida a su nuevo inquilino, un puma llamado Baruma, rescatado en la provincia de Chiriquí, donde permaneció 15 años en cautiverio y en condiciones de riesgo.

Jardín Botánico y Parque Municipal Summit recibe a Baruma

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TReporta/status/1967625555274355151&partner=&hide_thread=false

El traslado de Baruma al parque busca garantizar su bienestar, proporcionándole un ambiente seguro y natural, donde podrá recibir atención especializada y disfrutar de mayor libertad, bajo el cuidado del personal del Summit.

Este rescate forma parte de los esfuerzos del parque por proteger y rehabilitar fauna silvestre en Panamá, promoviendo la conservación y educación ambiental entre visitantes y la comunidad.

