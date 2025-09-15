Baruma, puma rescatado en Chiriquí, llega al Parque Municipal Summit

El Jardín Botánico y Parque Municipal Summit dio la bienvenida a su nuevo inquilino, un puma llamado Baruma, rescatado en la provincia de Chiriquí, donde permaneció 15 años en cautiverio y en condiciones de riesgo.
Jardín Botánico y Parque Municipal Summit recibe a Baruma
El traslado de Baruma al parque busca garantizar su bienestar, proporcionándole un ambiente seguro y natural, donde podrá recibir atención especializada y disfrutar de mayor libertad, bajo el cuidado del personal del Summit.
Este rescate forma parte de los esfuerzos del parque por proteger y rehabilitar fauna silvestre en Panamá, promoviendo la conservación y educación ambiental entre visitantes y la comunidad.